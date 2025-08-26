Regionales Francisco I. Madero Dengue San Pedro

San Pedro se adhiere a la estrategia del programa 'Vive Libre sin Drogas'

La iniciativa busca atender de manera integral la problemática de las adicciones

MARY VÁZQUEZ

Con la convicción de generar un futuro más saludable y con mayores oportunidades para la población, se llevó a cabo en la ciudad de Saltillo presentación del programa “Vive Libre sin Drogas”.

“Con la adhesión de San Pedro al citado programa se consolida una estrategia de salud comunitaria que busca garantizar a cada ciudadano la posibilidad de vivir en un entorno seguro, libre de adicciones y con mejores oportunidades de desarrollo” expuso la alcaldesa de San Pedro, Brenda Cecilia Güereca Hernández.

El evento fue encabezado por el gobernador Manolo Jiménez; Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila; y Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila.

La iniciativa busca atender de manera integral la problemática de las adicciones a través de cinco ejes fundamentales; sensibilización, prevención, atención, profesionalización y reinserción, ofreciendo alternativas reales de desarrollo y bienestar a niñas, niños, jóvenes y adultos que enfrentan situaciones de riesgo.

La presidenta municipal, resaltó que, con el esfuerzo conjunto con el Gobierno del Estado y la sociedad fortalece la construcción de entornos más seguros y saludables: 




“Nuestro compromiso con las familias sampetrinas es brindar oportunidades de crecimiento y acompañamiento. Con este programa damos pasos firmes hacia la prevención y atención, construyendo un futuro con más esperanza”.







               
               


               

               
               

               
               
               
