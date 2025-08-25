Regionales Francisco I. Madero Dengue San Pedro

San Pedro

San Pedro fue sede del noveno Festival Nacional del Folklore

San Pedro fue sede del noveno Festival Nacional del Folklore

San Pedro fue sede del noveno Festival Nacional del Folklore

MARY VÁZQUEZ

El municipio de San Pedro fue sede del noveno Festival Nacional del Folklore “Diana Concepción González Molina”, evento que reunió a talentosos grupos de danza provenientes de diferentes Estados del país.

El evento fue posible gracias a la coordinación entre el Gobierno Municipal, la Delegación Coahuila del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana A.C., y la Dirección de Cultura, logrando una velada llena de música, color y tradición.

“Los mexicanos tenemos arraigos muy importantes como nuestra música y la danza; en mi Administración seguiremos apoyando todos los tipos de arte, como hoy lo hacemos con la danza folklórica. ¡Gracias por pensar en San Pedro como sede de este festival!... Nuevamente: bienvenidos”, expuso la alcaldesa Brenda Cecilia Güereca Hernández quien dio la bienvenida a los participantes

siglonet-230104

Mario Guadalupe Juárez de León, delegado del Instituto en Coahuila, señaló que el festival nació para rendir homenaje a la maestra Diana Concepción González Molina, cuyo amor y entrega por la danza folclórica inspiran a nuevas generaciones.


Asimismo, María Angélica Salinas Uribe, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Instituto, expresó: “Es un honor representar a nuestra asociación e iniciar este festival en San Pedro” además agradeció el cálido recibimiento en esta ciudad.


Durante la jornada participaron agrupaciones de Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Durango, Querétaro y Coahuila, quienes ofrecieron al público espectaculares presentaciones con sus mejores pasos, música y vestuarios típicos.


También se reconoció la trayectoria de destacados exponentes de la danza en San Pedro: Ricardo Hernández Jiménez, Gabriel García Urrutia y Ricardo García Urrutia, por su entrega y dedicación al arte folklórico.


Los grupos participantes fueron: Xochiquetzalli, de la UAdeC Unidad Torreón; Xinaloani, del Estado de Querétaro; la Delegación de Durango; Mextli de Nuevo Laredo, Tamaulipas, además de delegaciones de Nuevo León y Chihuahua.


Con este evento, San Pedro reafirma su compromiso con la cultura, el arte y las tradiciones mexicanas, consolidándose como un municipio que abre sus puertas al talento nacional.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Regionales

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: San Pedro

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Regionales
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
San Pedro fue sede del noveno Festival Nacional del Folklore


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409139

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx