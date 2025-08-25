El municipio de San Pedro fue sede del noveno Festival Nacional del Folklore “Diana Concepción González Molina”, evento que reunió a talentosos grupos de danza provenientes de diferentes Estados del país.

El evento fue posible gracias a la coordinación entre el Gobierno Municipal, la Delegación Coahuila del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana A.C., y la Dirección de Cultura, logrando una velada llena de música, color y tradición.

“Los mexicanos tenemos arraigos muy importantes como nuestra música y la danza; en mi Administración seguiremos apoyando todos los tipos de arte, como hoy lo hacemos con la danza folklórica. ¡Gracias por pensar en San Pedro como sede de este festival!... Nuevamente: bienvenidos”, expuso la alcaldesa Brenda Cecilia Güereca Hernández quien dio la bienvenida a los participantes

Mario Guadalupe Juárez de León, delegado del Instituto en Coahuila, señaló que el festival nació para rendir homenaje a la maestra Diana Concepción González Molina, cuyo amor y entrega por la danza folclórica inspiran a nuevas generaciones.

Asimismo, María Angélica Salinas Uribe, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Instituto, expresó: “Es un honor representar a nuestra asociación e iniciar este festival en San Pedro” además agradeció el cálido recibimiento en esta ciudad.

Durante la jornada participaron agrupaciones de Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Durango, Querétaro y Coahuila, quienes ofrecieron al público espectaculares presentaciones con sus mejores pasos, música y vestuarios típicos.

También se reconoció la trayectoria de destacados exponentes de la danza en San Pedro: Ricardo Hernández Jiménez, Gabriel García Urrutia y Ricardo García Urrutia, por su entrega y dedicación al arte folklórico.

Los grupos participantes fueron: Xochiquetzalli, de la UAdeC Unidad Torreón; Xinaloani, del Estado de Querétaro; la Delegación de Durango; Mextli de Nuevo Laredo, Tamaulipas, además de delegaciones de Nuevo León y Chihuahua.

Con este evento, San Pedro reafirma su compromiso con la cultura, el arte y las tradiciones mexicanas, consolidándose como un municipio que abre sus puertas al talento nacional.