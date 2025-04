Ruination day

La pregunta que circula por el mundo es ¿por qué? ¿Qué quiere Trump? Una de las respuestas está en sus recientes declaraciones: 50 países hacen cola para negociar. La soberbia y la vanidad suelen ser más poderosas que la mesura y el autocontrol. ¿De verdad no sabe del daño que puede causarle a su país, el que más premios nobel de economía ha recibido (47) y que hoy está regida por los caprichos de una mente que muchos han diagnosticado como enferma? Pues, así es. Cuáles son los síntomas, no del individuo, sino de esa nación?

A finales de los años ochenta, vino a México un historiador de origen británico, hasta entonces desconocido. Su nombre Paul Kennedy. Me solicitaron presentar su más reciente libro: The Rise and Fall of the Great Powers. El fascinante libro, best seller internacional, traducido como Auge y caída de las grandes potencias, estableció desde el título diferencias. No hablaba de la caída de los imperios, de lo cual hay muchos precedentes. Kennedy cruzaba por esos expedientes, no arrancaba en Roma, pero sí en la era preindustrial: España, China, Japón, Rusia, Inglaterra y otros. Kennedy retomó algunos ejes centrales del auge, puertos, comercio, fuerzas armadas y el ánimo imperial. Ya con el andamiaje teórico montado, los pronósticos se hacían evidentes. Pero Kennedy fue más allá. Qué tanto apostaron por la ciencia; cuál fue el peso destructivo de burocracias ignorantes; los excesos de las élites que terminaban perjudicando el bienestar popular. Las absurdas decisiones de Trump encajan en muchas. Trump es un enfermo. Enfermos mentales habrá siempre. Pero lo más grave es la poca contención de los estadounidenses a su reelección.

Trump sabe que está violando muchas normas internacionales de comercio, incluido el T-MEC. El respeto a las normas es el pilar de la convivencia pacífica. Fue ese respeto el que dio protección a los comerciantes en el medioevo y fue semilla del derecho de gentes, antecedente remoto del derecho internacional y de los derechos humanos. Ante la velocidad destructiva de Trump, el mundo se quedó pasmado. Pocos países han recurrido a las instancias legales -la OMC- para defender sus intereses, México incluido. Los reflejos políticos de Europa despertaron con la visita de Zelenski a Inglaterra para recibir apoyo de decenas de países. Trump no cree en la ciencia, lo sabemos desde hace una década. Para él, no existe el calentamiento global, a pesar de las cascadas de información, para usar una metáfora ecológica. Los brutales recortes a las universidades y a la investigación, incrementan la incertidumbre de racionalidad. Romper las alianzas históricas con Inglaterra y Canadá, con Europa, describe su visión de éxito: los EEUU sólos, como gran triunfador. Pero, ¿es eso posible?

Ser rico en un país empobrecido y violento, no es un buen plan. Ser la gran potencia en un mundo enfermo, empobrecido y violento, tampoco. Vivimos en un entorno y necesitamos que este mejore, sólo así podremos gozar a plenitud. USAID se explicaba -en buena medida- por esa intención de democratizar, de llevar salud a las zonas de desastre humano, de expandir la ciencia en beneficio de todos. Ganar en solitario es, en realidad, una gran derrota. Ruination Day, cabeceó The Economist. Si los estadounidenses no pueden caminar por las calles del mundo debido a los odios sembrados por Trump, habrán perdido libertad. ¿Quieren eso?

"¡No sean débiles! ¡No sean estúpidos! No sean un PANICAN (un nuevo partido sustentado por débiles y estúpidos. Sean fuertes, tengan enjundia y paciencia, y la grandeza será el resultado", mensaje de ayer. Ante una locura así, cómo reaccionar. Regreso a lo básico: no caer en la polarización, y México la ha evitado. Acudir como acto reflejo a la protección de la ley, a las viejas y nuevas alianzas y esperar a que las inevitables consecuencias de esta locura impacten a los ciudadanos/consumidores/votantes estadounidenses.

Las fisuras ya están allí. A esperar.