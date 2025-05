Rubalcava: truculencia y pactos

La responsabilidad política inmediata, y la administrativa que le es ineludible, le pertenecen a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, que parece haber sido sentenciada a estancarse en los pleitos internos que le cerraron el paso hacia el mando capitalino a Omar García Harfuch y en una insuperada falta de química o al menos en una ineficaz estrategia de imagen que muestre en creíble identificación colaborativa a dicha gobernante chilanga y a la presidenta Sheinbaum.

Por lo pronto, la designación de un nuevo director del Metro ha generado un notable rechazo en segmentos ciudadanos en general y, en particular, en algunos correspondientes al morenismo y el cuatroteísmo. Adrián Rubalcava Suárez era, hasta diciembre de 2024, un político truculento que pretendía competir contra Morena y sus aliados en la capital del país, como abanderado de PRI, PAN y PRD. Ya que no le cedieron tal candidatura, la cual acabó en manos de Santiago Taboada, Rubalcava renunció al PRI, a cuyo nombre presidía la alcaldía Cuajimalpa (en tres distintos períodos estuvo al mando).

El mismo diciembre de 2024, Ruvalcaba emprendió, con los exgobernadores Alejandro Murat (Oaxaca) y Eruviel Ávila (Estado de México), y el yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín, un acto de prestidigitación política, al "crear" una Alianza Progresista que apoyaría la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum.

Según eso los flamantes expriistas no buscarían ningún cargo ni recompensa. La candidata Sheinbaum dijo en San Luis Potosí que le pediría al entonces rey de los arreglos turbios, Mario Delgado, que se reuniera con ellos, "si es necesario". Pero, aseguró: "no es un asunto de que llegan a ocupar un espacio, sino que renuncian allá y voltean para acá. No es que me pidieron permiso". ¿Tendrán opciones políticas o electorales?, se le preguntó, y la morenista respondió: "ya más adelante veremos si hay opción o no hay opción(...) otras personas se han acercado y repito para nuestros militantes, simpatizantes, eso no quiere decir que tienen un espacio o un puesto o más, sino que solamente se unen a un gran movimiento de transformación" (https://goo.su/qPzY9).

La realidad superó al discurso y Murat fue designado por vía exprés como candidato plurinominal a un asiento en el Senado, que ahora ocupa, y está en proceso su afiliación a Morena; Eruviel Ávila utilizó la puerta trasera de la 4T, el ente de las cuatro mentiras (PVEM) y es senador y ha dicho que valora afiliarse a Morena; Ramírez Marín también entró por la vía alterna, el Verde, con la vista puesta en pasar explícitamente a Morena.

¡Pero faltaba el pago a Rubalcava! Primero se le entretuvo en la coordinación de unas "mesas de paz", en la secretaría de seguridad a cargo de Omar García Harfuch, y ayer se le entregó, cual botín político, la dirección del Metro, justamente el día después que el Consejo Nacional de Morena había aplaudido y aprobado las buenas intenciones epistolares de la presidenta Sheinbaum en materia de ética política.

Los cuatro ganones de la fantasiosa Alianza Progresista tuvieron otra ocurrencia en busca de m. El lunes 10 de marzo, un día después del acto en el Zócalo en que dirigentes de Morena y el Verde se mantuvieron de espaldas unos segundos mientras Sheinbaum pasaba detrás, publicaron de manera coordinada fotografías de los cuatro en redes sociales, con un mensaje: "Cerrando filas (...) ratificando nuestro compromiso, más que nunca, con la Presidenta @Claudiashein y con el proyecto de transformación que ella encabeza. #AlianzaProgresista #PorMéxico" (https://goo.su/OrYywA7 ).

La designación de Rubalcava es una ofensa para los habitantes de la Ciudad de México, un menoscabo de la fuerza electoral guinda en esta difícil demarcación, y un imperdonable riesgo técnico en un servicio de transporte que ha sido sumamente desatendido en décadas recientes, entre corruptelas, improvisaciones y desastres. ¡Hasta mañana, con Rocío Nahle denunciando daño patrimonial cometido durante la administración de Cuitláhuac García en Veracruz!