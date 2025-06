Román Cepeda y José Ganem deben responder, las maquinitas no llegaron solas: diputado Attolini

El diputado Antonio Attolini Murra, presentará un exhorto enérgico, de urgente y obvia resolución, para exigir explicaciones públicas al alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, y al secretario del Ayuntamiento, José Elías Ganem, por su omisión y negligencia ante el avance incontrolado de las llamadas “maquinitas” o minicasinos en distintos puntos de la ciudad.

Será este martes en el marco de la sesión en el Congreso del Estado cuando en tribuna, el legislador morenista presente dicho exhorto.

“El operativo estatal del 14 de junio reveló una red de 61 máquinas tragamonedas ilegales distribuidas impunemente por Torreón. Y lo más alarmante: la policía municipal ni siquiera fue incluida. Esto no es un error de protocolo, es una muestra clara de la desconfianza que hay en la cadena de mando del gobierno municipal, encabezado por Cepeda y Ganem”, advirtió.

Subrayó que estas máquinas están prohibidas por la Ley Federal de Juegos y Sorteos, y sin embargo aparecieron por decenas en establecimientos comerciales sin ningún control, supervisión o intervención de la autoridad municipal.

“¿Cómo llegaron ahí? ¿Quién las distribuyó? ¿Por qué no actuó la Secretaría del Ayuntamiento? ¿Quién negoció con quién? Estas preguntas no pueden quedarse sin respuesta. Mañana exigiré que se rindan cuentas a esta Soberanía”, sostuvo.

Añadió que el exhorto que presentará, también reivindica los esfuerzos institucionales que ya se han hecho desde el Congreso.

Por lo anterior, recordó que en agosto de 2024 la diputada Norma García Mariscal presentó un punto de acuerdo aprobado por unanimidad para exhortar a los ayuntamientos, incluido Torreón, a realizar un decomiso total de estas máquinas.

Asimismo, mencionó la iniciativa de la diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, presentada el 3 de marzo de 2025, para tipificar como delito la fabricación, instalación y operación de maquinitas ilegales, iniciativa que permanece sin dictamen después de más de 100 días, violando los plazos legales establecidos.

“La situación que vive Torreón no solo es producto de un vacío legal, es el resultado de una omisión política sostenida, de un gobierno municipal que ha ignorado todos los exhortos de este Congreso, sin importar de qué grupo parlamentario provengan”, denunció.

Insistió en que el regreso masivo de estas máquinas representa el retorno de las peores prácticas del pasado, justo en un momento de crisis institucional en la ciudad.

Advirtió que este martes en tribuna, exigirá que el alcalde y su secretario informen las causas, modos y posibles responsables por los que las maquinitas proliferaron en la ciudad; así como las instrucciones giradas desde la alcaldía al secretario del Ayuntamiento para atender este problema.

También, las acciones emprendidas por el municipio en cumplimiento del punto de acuerdo aprobado en 2024; y que la Comisión de Gobernación dictamine de inmediato la iniciativa pendiente sobre la penalización de maquinitas ilegales.

“Este no es un tema menor. No es moralismo. Es seguridad pública, es gobernabilidad, es Estado de derecho. Y es la obligación del Congreso no permitir más impunidad en Torreón”, concluyó.