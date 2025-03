Román Cepeda confía en que se otorguen los permisos para perforar pozos de agua

El alcalde Román Alberto Cepeda González confió en que se otorgue el permiso al Municipio de Torreón para la perforación de los siete pozos que se tienen contemplados en esta administración, al ser una necesidad básica el agua para el consumo humano.

Destacó la coordinación que se mantiene con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y consideró que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría afectar otros usos pero no el consumo humano, que es por el cuál se han solicitado estos permisos, para integrar los pozos al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas).

"Entiendo que debe haber, no lo conozco, pero debe haber una excepción. Lo que sí sé es que esas acciones están consensadas con la Conagua. Si no nos permitirían, claro que había problemas, nomás que nos presente la Suprema Corte cuál sería la solución", comentó el presidente municipal.

El edil señaló que el agotamiento de los pozos ha sido muy rápido, pues incluso los que se perforaron en los últimos dos años ya se han comenzado a abatir en su volumen: "pozos que nos daban 70 litros, ahorita nos están dando 50, 40, 35. Entonces tenemos que ir sustituyendo volúmenes".

Señaló que el Municipio realiza un esfuerzo extraordinario en términos de buscar conexiones de pozos donde se cuenta con un buen volumen de agua para abastecer otros donde se tiene menor nivel. Mencionó que la falta de lluvias no es privativo de Torreón sino que la sequía ha sido una situación a nivel nacional y es algo que se observa en la presa y en todas las regiones de Coahuila.

"Se nos han bajado, incluso no solamente los pozos que ya tenían, sino los 30 pozos que hicimos durante el trienio anterior, ha bajado porque no llueve, se bajan los niveles", comentó.

Mencionó que se tiene que revisar el funcionamiento del programa Agua Saludable para La Laguna y a la par se trabaja de parte del Simas para mitigar esa escasez de agua.

Confió en que no exista una crisis en el abasto de agua para la ciudad, pues aseguró que se ha trabajado en la prevención y los mantenimientos de los equipos.

El alcalde anunció que se arrancará con una campaña masiva para llamar a la ciudadanía a cuidar el agua, mientras que el Municipio seguirá ocupado en lo que le corresponde.

"La ciudadanía también que nos ayude", expresó.

El edil dijo que se buscará la concientización de la gente en función de cuidar el agua, de regar solamente los árboles, no los jardines ni las banquetas, así como no caer en uso excesivo de agua al bañarse, lavarse las manos, etc.

Indicó que son siete pozos los que se proyecta perforar en Torreón, con una inversión de 100 millones de pesos, aproximadamente.

