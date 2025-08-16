Cultura Cultura COLUMNAS MUREL

Rodarán película sobre Chaikovski en Rusia

Narrativa. El largometraje busca presentar la 'historia mágica' de cómo Chaikovski encaró en 1892 la composición de la música del Cascanueces.

EFE

El proyecto para rodar un largometraje biográfico dedicado a la etapa de la vida del célebre compositor ruso Piotr Chaikovski en la que compuso la música para su ballet 'Cascanueces', fue presentado ayer por su productor, Piotr Anúrov, al Ministerio de Cultura de Rusia.

"Trabajaremos en el filme con el mismo equipo de 'El Profeta'", largometraje musical dedicado a la vida del poeta ruso Alexandr Pushkin, dijo, citado por la agencia rusa TASS.

En particular, señaló que la dirección correrá a cargo del joven realizador ruso Félix Umárov, quien llevó las riendas de 'El Profeta', mientras que el Cascanueces será interpretado por Mark Eidelshtéin, llamado por la prensa especializada el "Timothée Chalamet ruso" por su debut en 'La tierra de Sasha' y su éxito en el protagónico de 'Anora', de Sean Baker.

El productor señaló que en la actualidad se estudia la posibilidad de que se incorporen al elenco las actrices rusas Oxana Akinshina, Viktoria Isákova y Svetlana Jódchenkova.

El largometraje, según Anúrov, busca presentar la "historia mágica" de cómo Chaikovski encaró en 1892 la composición de la música del Cascanueces en momentos difíciles para él, ya que poco antes había muerto su hermana.


"A través del universo de su imaginación recrearemos el San Petersburgo en el que veremos a los personajes que sirvieron de inspiración para el libreto del ballet", sostuvo, al señalar que los actores elegidos "deberán interpretar sus papeles en el escenario del Teatro Mariinski".


El Cascanueces, ballet de dos actos compuesto por Chaikovski con libreto de Iván Vsevolozhski y Marius Petipá, fue estrenado en 1892 en el Teatro de Mariinski y desde entonces se ha convertido en una obra indispensable del repertorio de los principales teatros rusos, incluyendo al Bolshói de Moscú, donde no falta en cada Navidad.



               
               


               

               
               

               
               
               
