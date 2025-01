¿Roce entre Lupita Villalobos y Nashla Aguilar en el programa de Capi Pérez?

La actriz Nashla Aguilar se encuentra en el centro de la polémica entre los seguidores de Las Alucines, el popular proyecto de las influencers Lupita Villalobos y Kass Quezada, mejor conocida como “Quesito”. La controversia surgió después de un tenso momento ocurrido durante una reciente emisión de La Resolana, programa conducido por el ‘Capi’ Pérez.

El pasado 12 de enero, el programa reunió a Nashla Aguilar junto a Lupita Villalobos y Kass Quezada, prometiendo una dinámica llena de humor y camaradería. Sin embargo, el ambiente se tornó incómodo cuando el panel discutió el tema de las infidelidades, un asunto que tocó fibras sensibles en Villalobos.

Durante la charla, Villalobos relató cómo descubrió la infidelidad de su exesposo, una historia que ha compartido previamente y que ha destacado por su nivel de detalle. En ese momento, Aguilar interrumpió con un comentario que muchos percibieron como insensible:

"No es que te quiera hacer la competencia, pero, hermana, tenías muchas cosas claras, muchas pistas... no me quiero poner yo la medalla de oro, pero yo no tenía nada cuando descubrí la infidelidad de una amiga", señaló Aguilar.