Torreón Ayuntamiento Torreón Torreón Robos Sistema Vial Abastos-Independencia Desaparecidos

Robos

Robo a casa habitación termina con un detenido en la colonia La Cortina

El sujeto fue sorprendido intentando llevarse un aparato de aire acondicionado y un carrito montable

Robo a casa habitación termina con un detenido en la colonia La Cortina

Robo a casa habitación termina con un detenido en la colonia La Cortina

EL SIGLO DE TORREÓN.-

La tarde del martes elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón realizaron la detención de un hombre señalado por el delito de robo a casa habitación en la colonia La Cortina.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calzada José Vasconcelos, esquina con Juan Agustín Espinoza, donde se reportó la presencia de una persona en una vivienda, aparentemente sustrayendo un aparato de aire acondicionado desde la azotea.

Al arribar los elementos de Policía Municipal, se entrevistaron con la habitante de dicho domicilio, quien señaló directamente a un sujeto de complexión delgada, tez morena, vestido con playera blanca, short de mezclilla azul y tenis rojos. El hombre llevaba consigo el aparato de aire en un carrito montable de color rojo y ya se desplazaba varios metros adelante.

De inmediato, los agentes le dieron alcance y procedieron a su aseguramiento. El detenido se identificó como José Arturo “NN” de 30 años de edad, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación legal por los delitos que le resulten.



Asimismo, los oficiales orientaron a la afectada para que a la brevedad, acuda a las instalaciones de la Delegación Laguna I de la Fiscalía General del Estado, para interponer la denuncia correspondiente ante la gente investigador del Ministerio Público, a fin de qué el detenido sea procesado, como marca la ley, o de lo contrario al no existir denuncia, podría recuperar su libertad de las próximas horas.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: robos Torreón

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Robo a casa habitación termina con un detenido en la colonia La Cortina


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409625

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx