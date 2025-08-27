Robo a casa habitación termina con un detenido en la colonia La Cortina

La tarde del martes elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón realizaron la detención de un hombre señalado por el delito de robo a casa habitación en la colonia La Cortina.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calzada José Vasconcelos, esquina con Juan Agustín Espinoza, donde se reportó la presencia de una persona en una vivienda, aparentemente sustrayendo un aparato de aire acondicionado desde la azotea.

Al arribar los elementos de Policía Municipal, se entrevistaron con la habitante de dicho domicilio, quien señaló directamente a un sujeto de complexión delgada, tez morena, vestido con playera blanca, short de mezclilla azul y tenis rojos. El hombre llevaba consigo el aparato de aire en un carrito montable de color rojo y ya se desplazaba varios metros adelante.

De inmediato, los agentes le dieron alcance y procedieron a su aseguramiento. El detenido se identificó como José Arturo “NN” de 30 años de edad, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación legal por los delitos que le resulten.

Asimismo, los oficiales orientaron a la afectada para que a la brevedad, acuda a las instalaciones de la Delegación Laguna I de la Fiscalía General del Estado, para interponer la denuncia correspondiente ante la gente investigador del Ministerio Público, a fin de qué el detenido sea procesado, como marca la ley, o de lo contrario al no existir denuncia, podría recuperar su libertad de las próximas horas.