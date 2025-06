RM de BTS cuenta las dificultades que atravesó en el servicio militar

Tras 18 meses, ayer, lunes 9 de junio, RM y V de BTS completaron su servicio militar obligatorio en Corea del Sur, marcando su regreso a la vida pública y artística.

Los idols de k-pop expresaron ante medios de comunicación en la ciudad de Chuncheon, RM -líder de la banda- comentó que estaba agradecido con sus fans quienes los habían esperado por mucho tiempo y agregó que estaba ansioso por regresar al escenario.

Por su parte, V comentó que quiere “correr hacia” su ARMY – fans de BTS- lo antes posible, pero insisitó que tendrán que esperar un poco para una reunión completa con los siete miembros de BTS. Momentos después, ambos cantantes se dirigieron a Seúl donde se encuentra la sede de Hybe Labels para realizar un en vivo y compartieron más tiempo con su ARMY.

Otros dos miembros de la banda, Jimin y Jungkook, serán dados de alta el día de hoy, mientras que Suga saldrá el próximo 21 de junio.

RM pasó por momentos difíciles

Luego de un en vivo junto a V, Namjoon, líder de BTS, realizó uno propio en el que contó a sus fans cómo logró "sobrevivir" al servicio militar.

Namjoon comenzó la sesión agradeciendo a los fans por esperar 18 meses para que la banda se reuniera. Luego habló sobre las dificultades que vivió en el ejército y reveló que todo le resultaba tan insoportable que llegó a sufrir insomnio severo.

El rapero reveló que tenía una gran dificultad para dormir y que con todo el estrés vivía como “un zombie”, por lo que tuvo que visitar un terapeuta.

“Tenía insomnio, no podía conciliar el sueño y tenía que tomar pastillas para dormir. También fui a terapia porque vivía como un zombi y no se sentía bien mentalmente”, comento el idol.

La última actuación grupal de BTS antes de su alistamiento militar fue en el concierto Yet to Come en Busan, celebrado el 15 de octubre de 2022.

RM durante el en vivo en Weverse

