TWICE anuncia gira mundial: ¿Cuánto podrían costar los boletos si vienen a México?

La popular agrupación de K-pop TWICE ha anunciado oficialmente su sexto tour mundial, el cual marcará un nuevo ciclo musical en 2025.

Las primeras fechas ya han sido reveladas a través de redes sociales.

El tour arrancará en Asia con más de 20 fechas confirmadas hasta ahora, y se anticipa que se sumarán más ciudades alrededor del mundo durante 2026.

Fechas confirmadas del tour de TWICE 2025:

Incheon – 19 y 20 de julio

– 19 y 20 de julio Osaka – 26 y 27 de julio

– 26 y 27 de julio Aichi – 23 y 24 de agosto

– 23 y 24 de agosto Fukuoka – 31 de agosto y 1 de septiembre

Tokio – 16 y 17 de septiembre

Macao – 26 y 27 de septiembre

Bulacan – 4 de octubre

Singapur – 11 y 12 de octubre

Sídney – 1 y 2 de noviembre

Melbourne – 8 y 9 de noviembre

Kaohsiung – 22 de noviembre

Hong Kong – 6 de diciembre

Bangkok – 13 y 14 de diciembre

¿TWICE vendrá a México en 2026?

Aunque no hay fechas confirmadas en México, es muy probable que el país forme parte de la gira, considerando que TWICE ya se ha presentado en dos ocasiones en el país. Su última visita, en febrero de 2024 con la gira Ready To Be, fue uno de los conciertos más exitosos del año y dejó un impacto positivo tanto para el grupo como para la industria musical nacional.

¿Cuánto costarán los boletos si TWICE se presenta en México en 2026?

En su última gira, TWICE ofreció conciertos en México el 2 y 3 de febrero de 2024, con boletos que iban desde 500 pesos hasta 4,800 pesos, además de paquetes VIP que superaban los 13 mil pesos.

Tomando en cuenta el ajuste inflacionario y el aumento general en precios de conciertos en los últimos años, los boletos para 2026 podrían iniciar alrededor de los 1,000 pesos y alcanzar hasta los 6,000 pesos, dependiendo de la ubicación y beneficios incluidos.