Lo que más debe preocupar es el desparpajo. Atrevimiento, descaro, osadía, incluso insolencia, dice la RAE. La equivalencia sería ¡Yo lo decidí y qué! Por primera ocasión en 108 años el titular del Ejecutivo amputa a uno de los pilares de la República. Si este desplante ocurre a unos cuantos meses de tomar el poder, qué será al final de su sexenio. Finales patéticos hemos visto y varios.

Había tenido una semana de gloria por contener, en apariencia, al oso Trumpconcediendo a México unas semanas de discusión sobre su propuesta de aranceles. Pero antes un grupo muy significativo de legisladores, tanto demócratas como republicanos, ya habían solicitado a Trump una tregua para analizar el impacto de su propuesta. También la industria automotriz. Pero ante la opinión pública nacional, nació una Juana de Arco, misma que, días después,sin recato, decidió quebrar un ritual republicano. Motivo: en su opinión, una mayoría de ministros de la Corte, no respetan la Constitución. En las repúblicas, en las democracias, el Ejecutivo, como su nombre lo indica, está allí para ejecutar lo que ha sido normado por el Legislativo y no ha tenido objeción que derive en la intervención del Judicial. Esa es la función de los juzgadores: interpretar y, en su caso, avalar o desechar.La opinión del titular del Ejecutivo sobre quién respeta o no a la Constitución, no tiene peso alguno. Aún peor, es una intervención indebida en funciones de otro Poder.

Ya en galope, equiparó a la Constitución con un "escudo" frente a los agresivos desplantes neoimperiales de Trump.Suena muy bien, nacionalismo del fuerte.Pero el señalamiento central de Trump es la evidente alianza de los cárteles con el gobierno mexicano. Es imposible que alguna Constitución ampare una actividad delincuencial. Nuestra Constitución no es un escudo en contra de la lucha al narcotráfico.María Amparo Casar realizó una comparación tan sencilla como demoledora (video). En el sexenio de Peña Nieto hubo doce gobernadores señalados por muy diferentes delitos, tráfico de influencias o corrupción. Los doce fueron procesados y recibieron diferentes condenas. En el sexenio de AMLO se señaló a trece gobernadores. Ninguno fue procesado. ¿Complicidad? Esa es la duda que circula por el mundo.

El eurodiputado de Vox, Martín Frías, señaló que la Reforma Judicial "contraviene los principales estándares democráticos" y el riesgo de penetración de los cárteles en los órganos de impartición de justicia. "Sheinbaum demuestra así su complicidad con el narcotráfico y la violencia derivada del tráfico de drogas". También puso en duda el destino de ayudas y subvenciones a México. La impunidad podría crecer, remató. Ursula von der Leyen, la sólida presidenta de la Unión Europea, lanzó un comunicado en el que, de entrada, concede el derecho de México a "elegir un sistema judicial"… pero "este debe ser eficiente, eficaz, imparcial e independiente". Sólo con esos requisitos será "un pilar esencial del Estado de derecho".

Si de fortalecer al Estado mexicano se trata, respetemos las leyes y sus rituales.La ceremonia del 5 de febrero en el Teatro de la República como sede, es uno de ellos. Este año la titular del Ejecutivo decidió, así de simple, no invitar al Judicial, representado por quien preside la Corte. Acaso la mujer valiente que se enfrentó a Trump, tuvo resquemor a que la atención recayera en otra mujer. No quería que algo le opacara su fiesta. Debió de haber leído el protocolo de la ceremonia. Los tres poderes deben rendir de pie los honores a la bandera. Pero el aplauso al presidente en turno, es una vergonzosa herencia del presidencialismo desaforado. Con esa decisión, la República, la del verdadero cumpleaños, salió lastimada innecesariamente. Qué dirán en el mundo: en México no se respeta al Poder Judicial, ahora es obvio. La foto quedará para la historia.

El respeto a los rituales es una muestra de autocontención y madurez.

Qué pena.