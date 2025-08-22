Nosotros Eventos columnas Sociales

Ritmos del pasado

Tere, Sandra, Samuel, Juanita, Dina y Rosy.

El Centro de Convenciones de Torreón vibró con la esperada Retro Night, una fiesta que reunió a cientos de asistentes en un ambiente cargado de nostalgia y diversión. Con música ochentera y noventera como protagonista, la pista de baile se convirtió en el punto de encuentro para quienes disfrutaron de ritmos que marcaron generaciones.

Los atuendos coloridos, las luces y la energía del público hicieron de la velada una experiencia inolvidable que quedó plasmada en las redes sociales con imágenes llenas de alegría y estilo retro.

