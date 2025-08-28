Ritmo y energía

Los estudiantes de la Ibero disfrutaron de una cálida bienvenida gracias a la presentación de la Banda Lobos del Desierto. Entre aplausos y sonrisas, los jóvenes llenaron el campus de energía y buena vibra, celebrando el inicio de un nuevo ciclo escolar. La música, el ritmo y la alegría se unieron para hacer de este primer encuentro un momento inolvidable, recordando que la vida universitaria también se vive con entusiasmo y diversión.

Adán Rodríguez, Alejandro Obeso e Ignacio Zapata.