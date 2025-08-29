Torreón ayuntamiento de Torreón EXTORSIONES Ayuntamiento Torreón Torreón Tránsito y Vialidad

Rinden protesta nuevos titulares de Contraloría, Tesorería y Secretaría del Ayuntamiento de Torreón

Aprueban designación de Eduardo Olmos como Secretario del Ayuntamiento, Javier Lechuga como Tesorero Municipal y Óscar Luján como Contralor

MARIA ELENA HOLGUIN

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González tomó la protesta a Óscar Gerardo Luján Fernández como titular de la Contraloría Municipal; Eduardo Olmos Castro como Secretario del Ayuntamiento y a Javier Jiménez Lechuga para la Tesorería Municipal, propuestas que fueron avaladas por los integrantes del Cabildo.

Ediles de oposición dieron a conocer su posicionamiento: la regidora María Fernanda González Aponte comentó que si bien Luján Fernández tuvo observaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado en su desempeño como tesorero, dijo que se le da un voto de confianza como titular de la Contraloría.

Por su parte, la síndica de minoría, Socorro Aguilera dijo que Torreón demanda funcionarios que sirvan a la ciudadanía, mientras que Zazil Pacheco, dijo que como oposición responsable "nuestro papel no es obstruir por obstruir", sino señalar con firmeza cuando no se cumpla con el desempeño de demanda la población.

Gabriel Francisco Pedro dijo que su voto sería a favor pero con reservas, y señaló que no se puede ignorar el tema de las observaciones en la Tesorería, y aseguró que vigilarán el manejo de cada peso, mientras que Luis Ortiz dijo que el voto de confianza que se les otorga a los funcionarios designados no es incondicional.

Las tres propuestas fueron aprobadas por unanimidad por parte de los regidores.


Tal y como se anunció a inicios de esta semana por parte del edil, surtieron efectos los cambios y enroques en la administración municipal, de manera que Luján Fernández sustituirá a Eduardo Terrazas Ramos, quien renunció a la Contraloría y el pasado jueves fue designado como director general del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (Implan).


A su vez, Eduardo Olmos Castro sustituye en el cargo de la Secretaría del Ayuntamiento a José Elías Ganem Guerrero, mientras que Javier Lechuga fue invitado a colaborar como encargado de las finanzas municipales, en el lugar que dejó vacante Óscar Gerardo Luján Fernández.


Óscar Gerardo Luján Fernández (FERNANDO COMPEÁN)
Toma de protesta Javier Jiménez Lechuga, Eduardo Olmos, Óscar Gerardo Luján Fernández. (FERNANDO COMPEÁN) 
Toma de protesta Javier Jiménez Lechuga, Eduardo Olmos, Óscar Gerardo Luján Fernández. (FERNANDO COMPEÁN)

               
               


               

               
               

               
               
               
