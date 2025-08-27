Rincón del Montero será sede del II Congreso Nacional 'La Neurocirugía y El Vino'

Una oportunidad única para explorar temas relevantes de la mano de ponentes de talla nacional e internacional.

El saber científico y la apreciación del vino convergerán del próximo 28 al 30 de agosto en el exclusivo Hotel Rincón del Montero, durante la segunda edición del Congreso Nacional La Neurocirugía y El Vino, una iniciativa del Colegio de Neurocirugía de la Laguna dirigida a residentes y especialistas interesados en la materia.

La jornada que se llevará a cabo en Parras de la Fuente tendrá como invitados a 40 ponentes de reconocido prestigio nacional e internacional, tales como la especialista Bárbara Nettel Rueda, quien fuera la primera presidenta de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica (SMCN), así como el neurólogo Marco Antonio Barajas Romero, actual presidente de la SMCN, y el destacado neurocirujano Juan Luis Gómez Amador.

A fin de nutrir el conocimiento de acuerdo a la afinidad de sus asistentes, el congreso ofrece un amplio abanico de módulos encaminados a la neurocirugía pediátrica, endoscópica, vascular, de columna y funcional, los cuales serán impartidos en distintos foros del encantador recinto.

Además, las y los asistentes podrán disfrutar de un cóctel de bienvenida, talleres, sorpresas, premiación, una tarde-noche libre "Descubre Parras", así como de una cena de gala y cata de vino ilimitada como parte de la experiencia enriquecedora que ofrece el Rincón del Montero, el recinto hotelero más antiguo de Parras.

Para mayor información sobre el congreso contacte al número telefónico 8712429584, visite www.laneurocirugiayelvino.com, o envíe un correo electrónico a [email protected]

UN RECINTO QUE HACE HISTORIA

No es coincidencia que el Rincón del Montero sea el sitio elegido para la segunda edición. Su atractiva ubicación en la cuna del vino, en conjunto con su infraestructura que le permite recibir hasta más de 300 personas para eventos de tal magnitud, lo vuelven el recinto ideal para congresos o eventos de todo tipo. En suma, sus amenidades hacen de él un espacio cálidamente único, entre las que se incluyen canchas de tenis, campo de golf, paseo a caballo, renta de bicicletas y alberca.

Sumergirse en los encantos de la emblemática región vinícola en México es sencillo en el Hotel Rincón del Montero, cuyo número de contacto es 8713169812. Para reservaciones o mayor información sobre experiencias en el recinto, visite el sitio web www.rincondelmontero.com.