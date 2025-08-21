Rincón Beisbolero

Thomas McIlraith, Taylor Williams y José Torres estuvieron en su mejor versión durante el primer playoff, cuando Unión Laguna eliminó a los orgullosos Toros de Tijuana, a ese bullpen se agregaron los brazos de Nick Snyder y el zurdo Darien Núñez, para disponer de cinco brazos confiables que pueden ser definitivos en la serie que ayer se inició en el Estadio de la Revolución. Mención especial merecen Aldo Montes, de buena actuación frente a los astados, y Omar Araujo que no tuvo actividad. Hoy Jesús Reyes se asoma como opción para el relevo largo, mientras que se antoja muy complicado que Nick Bennett suba a la loma de pitcheo, a menos que haya un juego con amplia ventaja para uno u otro equipo. Los novatos que aparezcan en el roster difícilmente verán acción.

Fernando Abad llegó este año para desempeñarse como preparador, con muy buenos resultados.

En el arranque de la temporada vino la lesión de McIlraith y Yoan López asumió el rol de cerrador, con tan buenos resultados, que el cubano finalizó con 19 salvamentos; lamentablemente vino el suceso de todos conocido y Algodoneros perdió un brazo importante, para que nuevamente Thomas McIlraith recuperara el sitio que había desempeñado en las temporadas 2023 y 2024. El aparentemente buen regreso de Taylor Williams a su nivel fue una excelente noticia, sobre todo después de la baja de Matt Foster, un relevo derecho que desde su llegada a la organización, enseñó tamaños para ser clave en el bullpen, sin embargo, ese deseo de regresar al mejor beisbol del mundo provocó la partida del lanzador estadounidense.

Tema relevante en el beisbol es la ofensiva, y en Unión Laguna se espera que elementos como Didi Gregorius, Jonathan Schoop, Brian O´Grady y Drew Lugbauer levanten su productividad, para que sean un verdadero apoyo de Nick Torres, Jonathan Villar y Hendrik Clementina, sin olvidar a Julián Escobedo, cuya función principal no es la de producir carreras; este californiano se ha convertido en un elemento clave en la ofensiva, a lo que agrega un buen trabajo defensivo en el outfield.

Albert Lara, no utilizado como titular, también es importante, sobre todo en la estrategia de José Offerman, cuando por razones ofensivas Drew Lugbauer es utilizado en tercera base, con Jonathan Villar en segunda; en la parte final de los juegos, Lara entra a la intermedia, Villar regresa a tercera.

Hoy lo único seguro es que el Estadio de la Revolución lucirá lleno a su máxima capacidad durante todos los juegos de este play off en el legendario inmueble, mientras que será interesante esperar la reacción de la afición de los Charros de Jalisco en el Estadio Panamericano de Zapopan, luego de las declaraciones de Benjamín Gil, que se quejó públicamente de las escasas asistencias durante los tres juegos del primer play off frente a Sultanes de Monterrey. Con Benjamín Gil al frente de algún equipo, cualquier cosa puede pasar en el terreno de juego. Gil suele presionar a los ampayers y como los jueces se han visto en esta etapa de la postemporada, ese factor puede resultar determinante. El deseo es que la sexeta de ampayers realice un trabajo acorde a la calidad de beisbol que se juega.

Hoy se festeja con gran intensidad el camino de Unión Laguna en busca del tan anhelado objetivo; nada se ha ganado aún, a pesar de que se eliminó al favorito Toros de Tijuana. Se entiende el entusiasmo de los aficionados, pero ojo, enfrente está otro tremendo equipo, el líder de bases robadas en la temporada y manejado por un gran manager, quizá el mejor de la actualidad entre la baraja de mexicanos. Lo más importante de cara al play off ante Charros de Jalisco, es no caer en exceso de confianza, como sucedió en la Serie del Rey 2023. Claro que hay con qué superar a los Charros de Jalisco, pero será necesario mantener el nivel de intensidad que se vio contra Tijuana, porque en juegos de postemporada un mínimo error suele agrandarse y ser definitivo en el resultado del juego.

Nick Torres ha sido hasta ahora el MVP, pero el resto deberá tener un nivel muy superior en la ofensiva, principalmente Gregorius, O’Grady, Schoop y Lugbauer, todos ellos claro que tienen la calidad suficiente para empujar al equipo hacia una nueva conquista. El pitcheo, departamento demasiado importante, ya tiene listos a sus cuatro abridores; Lakins, Barría, Sánchez y Gavin; en el bullpen hoy se cuenta con el valioso Aldo Montes, que apoya a los McIlraith, Abad, Araujo, Williams, Snyder, Torres, Reyes y Nuñez. Serie de enorme pasión en las tribunas, al menos eso se puede asegurar cuando las acciones sean en el Estadio de la Revolución. El apoyo hacia el equipo deberá ser total y con absoluto respeto; en el campo solo se pide a los jugadores que hagan lo que muy bien saben hacer, y que lo hagan con la mayor intensidad.