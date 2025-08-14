Rincón Beisbolero

El juego del martes 12 de agosto de 2025 en el Estadio de la Revolución, se va a recordar por mucho tiempo; en lo deportivo este es uno de los juegos más emocionantes que se han celebrado en el inmueble de la Unidad Deportiva Nazario Ortiz Garza; ambos equipos trenzados en un emocionante duelo de poder a poder, Óscar Robles con fuerte presión sobre el ampayer de home Ulises Domínguez, que de pronto se convirtió en protagonista de un duelo que debe ser entre jugadores en el terreno, y entre mánagers desde los dougouts.

Unión Laguna ganaba por la mínima diferencia y la tensión en las tribunas crecía en cada momento, hasta que el juez detrás del pentágono decidió convertirse en protagonista principal.

La enorme mayoría de aficionados que seguían el juego, están de acuerdo en que Jake Mayfield estaba ponchado, pero Ulises Domínguez se montó en su macho y decretó foul, para que después viniera todo lo que ya es por todos conocido. Nada justifica la conducta de Yoan López, pero lo hecho por el antillano es totalmente entendible, ya que sobre el montículo enfrentaba una enorme presión por conseguir el salvamento y asegurar la segunda victoria de su equipo en esta serie de playoff. Por el rumbo de la primera base, un grupo de jugadores de Tijuana se engancharon con un sector de la tribuna, de lo anterior existen videos, y si se revisan con detalle, podría haber sanciones para Franchy Cordero y Junior Lake.

Sin afán de pecar de localistas, Ulises Domínguez se equivocó en ese señalamiento, y la pregunta es ¿para qué se reunió el grupo de ampayers, si la decisión del principal se iba a mantener? Después de varias repeticiones y la opinión de algunos ampayers, quedó claro que la decisión de Ulises Domínguez fue equivocada y provocó todos los acontecimientos que se dieron posteriormente.

En juegos de playoff la pasión se multiplica, entre los protagonistas en el terreno, en las tribunas y en todos lados donde haya seguidores de ambos equipos pendientes de las acciones. Con ayuda de las redes sociales aparecen todo tipo de comentarios, muchos desafortunados y provocativos.

Los 12 equipos participantes en el playoff buscan obtener los mejores resultados posibles, y para eso utilizan sus mejores recursos, el resultado final siempre tiene que ser producto de una batalla en el terreno netamente deportivo, y los ampayers de ninguna manera deben influir con sus decisiones. Lo hecho por Ulises Domínguez pudo resultar muy costoso para Unión Laguna, afortunadamente para el equipo de casa el marcador se revirtió, aunque seguramente vendrá una sanción para Yoan López, algo que no debió suceder con un trabajo correcto del ampayer principal. Ulises Domínguez por su parte, al ser reincidente, deberá recibir alguna sanción, aunque de eso difícilmente informará la Liga Mexicana de Beisbol.

En otro tema, al quedar al margen del playoff los Saraperos de Saltillo, aparecieron los comentarios de que el equipo se echó al no recibir bono extra por el boleto a la postemporada; el equipo caminaba con paso firme hasta que de pronto vinieron ocho derrotas consecutivas, las cuales terminaron con el sueño de toda una afición. Lo mismo sucede con los líderes norteños, Sultanes de Monterrey, quienes cayeron en los tres primeros juegos frente a Charros de Jalisco. El tema de los bonos extras siempre ha existido, pero los problemas aparecen cuando el tema no se maneja en la forma adecuada; los pagos extras deben quedar estipulados en el contrato que firma el jugador con su directiva, aunque siempre habrá un estira y afloja.

La actuación de los jugadores de Saltillo y Monterrey se presta para muchas sospechas, porque su nivel decayó repentinamente, aunque en el caso de Sultanes, el equipo ya se hizo viejo y ha sido superado claramente por los Charros de Jalisco; ayer debió jugarse el cuarto de la serie y el orgulloso campeón del Norte ya podría estar de vacaciones. Las críticas sobre el trabajo de Roberto Kelly se han multiplicado y aunque el panameño está firmado hasta 2026, todo puede pasar.