Rincón Beisbolero

El relevo zurdo Darién Nuñez, fue la última adición al roster de los Algodoneros de Unión Laguna, el relevista cubano apenas ha participado en dos juegos, con dos innings y un tercio de labor, y todavía sin permitir carrera, su trayectoria en el beisbol profesional hace pensar que su látigo zurdo será de utilidad, en un departamento que ha sido verdadero dolor de cabeza para el equipo de José Molina y actualmente de su tocayo Offerman. Unos días antes se incorporó el relevo derecho Nicklaus Snyder, quien ha batallado pero indudablemente será de aporte positivo en las últimas entradas. El estadounidense de la barba roja es un fajador sobre la loma y en su corta estadía ya tiene tres innings en orden, uno con tres ponches.

En los brazos de Núñez y Snyder se tienen buenas esperanzas para colaborar con Fernando Abad y Yoan López, quienes han sido los más consistentes del bullpen, en espera de que a ese grupo se unan, Thomas Mcilrraith, José Torres, Jesús Reyes y Taylor Williams, quien este año ha batallado, después de una prolongada ausencia debido a una lesión. Es muy difícil que José Offerman considere entre sus relevos confiables, a Nick Bennett y Néstor Anguamea, así como al novato Joel Rangel. En cuanto a la rotación de cuatro abridores para la postemporada, hoy parecen seguros; Ricardo Sánchez, Jaime Barría, Grant Gavin y Travis Lakins; hasta hoy nada se sabe sobre el estado de salud de Aldo Montes.

Después de una inactividad prolongada se estima difícil, que Aldo Montes pueda incorporarse a la rotación de abridores, en caso de reportarse listo para volver a la actividad; el derecho de Tijuana lleva varias semanas sin lanzar, y la directiva es consciente de la situación, por lo que de darse su regreso seguramente será en labores de relevo largo, como lo ha hecho exitosamente con Tomateros de Culiacán, en las últimas temporadas. En postemporada Omar Araujo retomará su función como relevo, y ese tiene que ser otro de los brazos confiables durante el play off. En el papel Unión Laguna tiene material suficiente en el bullpen para darle la pelea a cualquiera, el tema es que José Offerman maneje el pitcheo de manera adecuada.

El tema del pitcheo abridor hoy parece claro, y la repentina lesión de Aldo Montes puso las cartas sobre la mesa, para que los cuatro brazos extranjeros se perfilen a integrar el staff; Barría, Sánchez, Gavin y Lakins serán los encargados; de estar listo Aldo Montes, José Offerman tomaría la decisión de utilizarlo en el bullpen o como inicialista. Omar Araujo y eventualmente Aldo Montes se encargarían del relevo largo, con José Torres para la sexta entrada, Thomas Mcilrraith para la séptima, Fernando Abad en la octava y Yoan López para la novena, con Darién Nuñez y Nicklaus Snyder como buenas opciones, y en espera de que Taylor Williams vuelva a ser ese relevo efectivo que conocimos en 2024.

La ofensiva de Algodoneros también es diferente, luego de la partida de Josh Stowers, Frank Schwindel e Isan Díaz, así como la llegada de Demon Dues, Brian O’Grady y Drew Lugbauer, sin omitir a José Heberto Félix, adquirido por razones netamente defensivas. Otra cara nueva de la ofensiva es Mark Payton, bateador zurdo que no ha demostrado tamaños para ser considerado un verdadero refuerzo. A pesar de la desaprobación general, Edgar Robles se ha mantenido en la banca, mientras que a Julián Escobedo se le ha tenido paciencia, luego del gran momento que vivía hasta que vino aquel desafortunado esguince de tobillo, el cual lo llevó a una prolongada inactividad; hoy luce más cerca de su mejor versión.

El rival más probable para Algodoneros en la postemporada es Tijuana, y Óscar Robles seguramente piensa en la revancha, luego de su abrupta salida como manager de Unión Laguna. Sin lugar a dudas, Toros es el equipo que mejor se reforzó en la última parte de la temporada; la organización tijuanense tiene en la oficina a Enrique Couoh y al experimentado Raúl Cano, el contar en el área deportiva a este par de personajes, resulta muy valioso para el equipo de La frontera. Aderlin Rodríguez, Alonso Gaitán, Domingo Germán, David Reyes y Silvino Bracho llegaron a darle solidez a un roster que de por sí ya lucía poderoso. Tijuana saldría como favorito en la serie y esa sería una ventaja para esta versión de Algodoneros.