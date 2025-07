Rincón Beisbolero

Mark David Payton es el primero de tres refuerzos que Unión Laguna dará a conocer en estos días; bateador zurdo que cubre el outfield, y está temporada participó en ocho juegos con Toros de Tijuana. No es un bate de poder, sino consistente. En Japón estuvo en 82 juegos, mientras que en ligas mayores lo hizo 32 juegos con Cincinnati, y ocho más con Medias Blancas de Chicago. Guillermo Murra Marroquín aseguró que serán en total tres refuerzos, y con los dos restantes ya están avanzadas las negociaciones. El outfield necesitaba reforzarse, ya que el novato Valentín Hernández era la única opción y ya hubo necesidad de utilizarlo. Un receptor y otro pitcher inicialista dejarían a Unión Laguna bien armado para el último tercio del calendario regular.

Tecolotes, Sultanes, Toros, Algodoneros y Acereros ocupan los primeros cinco lugares, sin considerar los resultados del miércoles, Saraperos era sexto, para terminar con los calificados a postemporada. Muy cerca de la sexta posición vienen; Charros, Dorados, Rieleros y Caliente, todos con posibilidades matemáticas de meterse a la fiesta. Pero quienes hoy ocupan los cinco primeros lugares, no pueden confiarse, porque el mínimo parpadeo puede provocar una caída en el standing, que los meta en problemas; no se recuerda una temporada tan competida en la Zona Norte, y todos los contendientes deben tener listos a sus mejores elementos, porque a estas alturas un juego puede marcar la diferencia entre obtener o no el boleto; Dos Laredos ha sido consistente, pero también ha tenido series malas, como recientemente en Cancún.

Para Unión Laguna ha sido una temporada llena de obstáculos, las lesiones de Didi Gregorius, Julián Escobedo, Isan Díaz, Albert Lara, Alfonso Rivas, Jonathan Villar, Nick Torres, José Godoy (baja definitiva), Taylor Williams y Thomas McIlrraith, obligaron al cuerpo técnico a hacer ajustes, cuyo resultado hasta hoy se puede considerar positivo, al ver la posición del equipo en el standing. Por no entregar los resultados que se esperaban, se tuvieron que ir Josh Stowers, Frank Schwindell, Jeff Ibarra y Rodrigo Benoit. Prácticamente la mitad del roster en algún momento ha estado indispuesto, por lesión o baja de juego. La directiva mantiene su postura de dar continuidad a su proyecto y solamente se hacen ajustes cuando se considera que ya no hay remedio; una postura criticada, pero que ha rendido buenos dividendos.

Un receptor de las características de José Godoy es indispensable en todo equipo aspirante al éxito, y no es descabellado pensar que el más perjudicado con la baja del receptor venezolano, es Aldo Montes, cuya efectividad ha disminuido en sus últimas salidas. La situación en el equipo de José Molina es muy cambiante, porque mientras que Montes era el pilar de la rotación de abridores, Ricardo Sánchez recibiría su tercera y última oportunidad de mantenerse en el equipo, hoy el zurdo de la tierra de Simón Bolívar es el abridor más confiable, y se espera que tanto Grant Gavin como Travis Lakins mantengan un nivel similar al de su última salida en Tijuana; la clave del éxito se llama regularidad y si ésta se combina con la consistencia, entonces las posibilidades del equipo aumentan de manera considerable.

El primer paso es asegurar el boleto a la postemporada, y mejor si se logra entre los tres primeros lugares, porque así se tendrán más juegos de play off en casa. En segunda instancia está el tener un roster altamente competitivo, con jugadores de calidad, pero con buen camino recorrido en juegos de play off, ya que en esa instancia se incrementa la importancia de cada juego, ahí ya se juega a vencer o morir y se corre el riesgo de echar por la borda el esfuerzo de toda una temporada. En juegos de play off los famosos “brakes” juegan un papel importante, pero esos “brakes” tienden a ser favorables cuando se tiene un equipo de calidad, con jugadores comprometidos y una dirección adecuada; un equipo con esas características no asegura un campeonato, pero seguramente sí será un rival muy difícil de vencer.

La plaza de Aguascalientes regularmente se le da a Unión Laguna, y después de la visita a Rieleros viene serie en casa frente a Saraperos de Saltillo, un equipo al que poco a poco, Sergio Omar Gastélum ha hecho funcionar, después de la fallida intervención de Enrique “Che” Reyes, que tras su fracaso regresó a la tierra de la gente buena. Llegó la época en que el margen de error es mucho menor, y aquí es en donde los jugadores de mayor experiencia deben levantar la mano, en Algodoneros sobran elementos con esas características, las cuales deben sacar a relucir en juegos de mayor importancia, porque ahí se ganan las series o el equipo se va a su casa. Esperemos entonces con mucho interés, el anuncio de tres refuerzos que ya se tienen apalabrados, uno de ellos ya conocido, y que todos sean verdaderos refuerzos.