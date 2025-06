Rincón Beisbolero

Matt Foster fue llamado por los Arizona Diamondbacks, y se convierte en una más de las bajas sensibles que han dado serios problemas a directiva y cuerpo técnico de los Algodoneros de Unión Laguna; el hueco que deja Foster en el bullpen guinda deberá ser cubierto de inmediato, y el nombre que más suena es el de Taylor Williams, apoyado por Fernando Abad y Yoan López. Para la organización la noticia puede ser mala, pero para Foster es una oportunidad de regresar al mejor beisbol del mundo. Algunas críticas se han escuchado para el área deportiva de Algodoneros, por la contratación de refuerzos que no cumplen con esa función, pero en el caso de Foster se anotaron un diez.

Thomas McIlrraith nuevamente salió del roster y se desconoce cuándo podría estar en condiciones de ser reactivado, incluso no parece seguro su regreso al equipo, seguramente porque su estado físico y de salud no es el mejor, afortunadamente ante la lesión del “Revolver Texano” surgió el brazo derecho de Yoan López para cerrar los juegos, cuando Algodoneros está en ventaja por escaso margen, hoy Yoan López acecha a Fernando Salas, de Olmecas de Tabasco, que es el líder de salvamentos en la actual temporada. La responsabilidad debe caer en Taylor Williams, pero si el estadounidense no hace el trabajo, habrá necesidad de traer a otro lanzador de esas características.

Thomas McIlrraith, Nick Torres, Jonathan Villar y Julián Escobedo están fuera de circulación, pero a eso se debe agregar que Didi Gregorius, Alfonso Rivas y Josh Stoewrs, viven en un prolongado slump de bateo que convierte a la ofensiva de Algodoneros, en un departamento sumamente disminuido y con urgencia de sumar elementos de calidad, que sean una auténtica solución. A pesar de todas esas vicisitudes el equipo se ha mantenido en la pelea, con el triunfo del último domingo en casa empató el liderato del Norte a los Sultanes de Monterrey, aunque el martes, con la derrota en Veracruz, el equipo de José Molina cayó al tercer lugar.

De los inicialistas, Aldo Montes y Jaime Barría son quienes han enseñado consistencia, por lo que a Travis Lakins, Grant Gavin y Ricardo Sánchez les falta dar uno o dos pasos hacia el frente, para convertirse en elementos plenamente confiables, como lo necesita un equipo aspirante a cosas importantes, como es el caso de esta versión de los Algodoneros. Este martes en Veracruz no había ni un outfield disponible, en caso de alguna emergencia, por lo que Adrián Tovalín se hizo cargo del jardín izquierdo; Alfonso Rivas jugó como bateador designado, y aunque ha jugado en el jardín izquierdo, lo cierto es que su posición natural es la primera base.

La competencia en la Zona Norte es la más cerrada de muchos años, y nueve de los diez equipos tiene posibilidades reales de alcanzar el play off, sin embargo, si las ausencias por lesión y baja e juego siguen presentes, Unión Laguna podría tener problemas serios. En el relevo José Torres ha perdido la efectividad que algún día enseñó como algodonero; Jesús Reyes ha hecho buenos trabajos, pero no alcanza a dar el “do de pecho” que se espera; Rodrigo Benoit no tiene la confianza plena del cuerpo técnico para trabajar en situaciones de apremio; Matt Tenuta ha dado de cal y de arena, su condición de zurdo lo convierte en un elemento que puede ser importante, pero la realidad es que en este momento no es cien por ciento confiable. En esta situación cobra más relevancia el nombre de Omar Araujo, primero utilizado como inicialista, después como relevo largo, ahora como intermedio.

En la ofensiva sigue sin entenderse la presencia de Darren Seferina, y no porque sea un mal pelotero, sino por ser la tercera opción en segunda o tercera base, por lo que su actividad ha sido mínima; obviamente hay seguidores de la causa guinda que exigen a la directiva la salida del curazaleño, para ocupar esa plaza de extranjero con un elemento que venga a fortalecer el plantel. Hoy la realidad es que hace falta un receptor de la calidad de José Godoy, un inicialista que tenga calidad y consistencia; finalmente un bateador que aparezca en la parte media del line up, mientras que los Villar, Gregorius, Stowers y Rivas despiertan y aportan lo que se sabe que hay en su bate.