Rincón Beisbolero

Siempre se ha dicho que un equipo es tan bueno como lo es su banca, y el actual Unión Laguna lo confirma; el equipo de José Molina vive en la actualidad el mejor momento de la temporada, a pesar de algunas bajas de juego , y de varias lesiones que todavía hoy tienen al equipo disminuído. José Torres y Taylor Williams, José Godoy, Thomas Mcilrraith, Didi Gregorius, Alfonso Rivas, Albert Lara, Julián Escobedo e Isan Díaz, son quienes en algún momento han estado fuera de circulación; aún hay quienes no pueden jugar, y su presencia es importante, porque se aproxima lo más pesado del calendario regular, y ayuda bastante tener disponible a lo mejor que se tenga en el roster.

Con todos esos imponderables del beisbol ha batallado el manager José Molina; Jeff Ibarra, Marco Fregozo, Tyler Wilson y Frank Schwindel salieron del equipo, al igual que Miguel Vázquez, quien decidió incorporarse a la Liga Estatal de Chihuahua. Pero sobre nuevas contrataciones no se habla, y no hay crédito para la directiva, en las contrataciones de Matt Foster, Grant Gavin y Jaime Barría; de Rodrigo Benoit no hay comentarios, ni a favor ni en contra, y se le cataloga por lo hecho en Caliente de Durango. Algodoneros ya reactivó a Thomas Mcilrraith y el bullpen tendrá que fortalecerse, aunque la lógica indica que el puesto de cerrador se debe mantener en Yoan López, que lo hace espléndidamente.

La baraja que tiene José Molina para trabajar con los relevos, es variada y de calidad, por lo que los brazos más importantes podrían dividirse en dos grupos; Yoan López como cerrador, Fernando Abad y Matt Foster para las últimas entradas, mientras que el otro grupo podría tener a Thomas Mcilrraith, Taylor Williams y Omar Araujo. Aún estarían disponibles los brazos de José Torres, Matt Tenuta y Jesús Reyes, para ser utilizados cuando las condiciones del juego lo requieran. El pitcheo abridor cuenta hoy con tres brazos confiables, Aldo Montes, Grant Gavin y Jaime Barría, mientras que a Travis Lakins y Ricardo Sánchez les falta un paso para entrar al grupo de los inicialistas de cabecera.

¿Qué sucede con la ofensiva? Julián Escobedo, Nick Torres, Jonathan Schoop, Isan Díaz y Albert Lara han cargado con el peso de ese importante departamento; se comenta que hace falta un bateador de poder, que sea quinto en el orden, y tal vez en las condiciones actuales del equipo, sí sea necesario, pero tarde o temprano van a funcionar los bates de Didi Gregorius, Jonathan Villar y Alfonso Rivas, entonces ahí quedará cubierta la necesidad de ese quinto en el orden. No se menciona a los receptores, Hendrik Clementina, Dean Nevárez y José Godoy, porque éllos están en el equipo para cumplir una función netamente defensiva.

Edgar Robles y Adrián Tovalín hoy levantan la mano, y tendrán que ser tomados en cuenta.

Terminó la serie en Monclova, y ahora viene un platillo de lujo, para paladares exigentes, al recibir a Sultanes viernes, sábado y domingo, el equipo de Roberto Kelly ha sido líder del Norte durante todo el calendario, su plantel luce muy rico, a pesar de que se decidieron enviar a otros equipos, a Christian Villanueva y ahora a Daniel Castro, dos mexicanos cien por ciento, y además, de calidad.

Aún con las salidas de Castro y Villanueva, Sultanes tiene la mejor base mexicana, con Omar Rentería y Carlos Soto como receptores; Víctor Mendoza, Ramiro Peña, Estaban Quiroz, José Cardona, Asael Sánchez, Luis Cessa, Manny Bañuelos, Juan Gámez, Arturo Roque y Danny Román. Una serie que podría repetirse en play off.

Thomas Mcilrraith está de regreso, y Yoan López lo ha hecho muy bien como cerrador;¿cómo irán a manejar la situación José Molina y Jesús Manso? La reincorporación de Mcilrraith es positiva, pero seguramente le darán relevos de poca presión, quizá séptima u octava entrada; lo primero es conocer cómo está el brazo de Thomas Mcilrraith, y cuando alcance su mejor forma, tomar la decisión, sin descartar que ambos realicen esa labor, con la posibilidad de alternarlos y evitar mayor desgaste y la posibilidad de una lesión. Por lo pronto, a prepararse para la gran serie de fin de semana en el Estadio de la Revolución. Sultanes y Algodoneros tienen un rico historial en los enfrentamientos entre ambos.