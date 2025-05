Rincón Beisbolero

José Molina fue muy claro al señalar que no le preocupa la posición actual de Unión Laguna en la Zona Norte, “Cheo” va juego a juego y aseguró que los duelos a celebrarse en septiembre serán los que marquen la pauta sobre el desempeño del equipo lagunero. El mánager boricua ratificó lo dicho en 2024: “yo no tengo ninguna presión, ésa la crean ustedes”, y remató al asegurar que en cuestiones sobre la conformación del roster, hay que preguntarle a Francisco Méndez, porque él juega con el material que le proporciona la Gerencia Deportiva. En pocas palabras lo importante es meterse a play off y llegar ahí con la mejor versión del equipo.

Las palabras del estratega lagunero contrastan con los comentarios de varios aficionados que aprovechan las redes sociales para emitir toda clase de juicios sobre el armado y desempeño del equipo, además de sugerir quiénes deben quedarse y a quiénes hay que dar las gracias. Cuesta trabajo pensar que esos aficionados crean que la directiva hace caso de sus señalamientos, aunque si así fuera, Francisco Méndez no sería más el Gerente Deportivo, mientras que José Molina ya estaría en su casa. La pasión de muchos aficionados en ocasiones supera a la razón, y si las directivas hicieran caso a las peticiones de algunos aficionados, los resultados serían francamente catastróficos.

Unión Laguna arrancó la temporada 2025 con buen ritmo, después cayó en un bache, y a partir de una plática en el dougout, convocada por Didi Gregorius, el ánimo de los jugadores cobró nueva vida, para dar paso a una racha que hasta el primero de la serie frente a Caliente de Durango, llegaba ya a cinco triunfos de manera consecutiva, para ubicarse ya en el pelotón de los punteros, en donde este equipo debe estar, de acuerdo a la fuerte inversión que se ha hecho para tener un equipo altamente competitivo, que gane y pierda, pero que sea orgullo de sus seguidores. El buen aficionado se dedica a apoyar a su equipo y claro que puede opinar, pero hasta ahí llega su labor como verdadero aficionado.

Al buen ánimo de los jugadores deberá agregarse el hecho de que José Molina ha hecho ajustes, tanto en la elaboración del orden al bate, como en el manejo del pitcheo y la utilización del llamado beisbol pequeño, los toques de bola han sido una constante en los últimos juegos, y llama la atención que sea el novato Ramón Mora, el que mejor ejecuta el toque de bola, aunque Edgar Robles y Jonathan Villar también suelen ser efectivos cuando reciben la orden de avanzar al corredor a la siguiente base. Quizá el mayor éxito de José Molina, sea poner a Julián Escobedo como primero en el orden, porque vaya si el californiano ha encontrado ahí la posición para brillar con luz propia.

En el pitcheo ha habido muy gratas sorpresas, como la presencia de Fernando Abad, Matt Foster y ahora Jesús Reyes; el zurdo Abad está convertido en una garantía, Foster lo ha hecho muy bien desde su llegada, y Jesús Reyes ha respondido al llamado de su mánager, ante las carencias del bullpen lagunero, que poco a poco parece acomodarse y encontrar su mejor versión.

Taylor Williams podría reaparecer en la próxima serie de Algodoneros, mientras que a Thomas McIlrraith le faltan unos días más, por lo que al tener sanos a todos los brazos, el relevo algodonero podrá recuperar el sitio que alcanzó en 2024, entre los departamentos más fuertes de toda la Liga Mexicana de Beisbol.

La rotación de abridores encontró una excelente noticia, con la apertura de Ricardo Sánchez el martes frente a Caliente de Durango. Aldo Montes vive un gran momento, desde el arranque del calendario hasta la fecha; Travis Lakins ha entregado cuentas positivas, al igual que Jaime Barría, mientras que Grant Gavin lo ha hecho bien, pero requiere más consistencia para colocarle entre los brazos confiables de la rotación.

La próxima salida de Ricardo Sánchez será en gira, y lo único que se espera es una actuación como la de este martes, porque con un buen soporte del pitcheo, la ofensiva tendrá que responder, gracias al buen momento de los Escobedo, Schoop, Villar, Torres y Stowell.