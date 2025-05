Rincón Beisbolero

A un mes del arranque de temporada en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), Diablos Rojos del México y Sultanes de Monterrey se perfilan como fuertes favoritos para ser campeones de sus respectivas zonas y disputar la Serie del Rey. Pericos de Puebla en una gran temporada, estaba hasta ayer a tres juegos de los dirigidos por Lorenzo Bundy, pero habrá que ver cuánto le dura el gas a la novena poblana, porque los actuales campeones, aun si Trevor Bauer, lucen como una aplanadora a la que difícilmente van a arrebatar el liderato del Sur. En el Norte los Sultanes tienen la presión de Toros de Tijuana y Tecolotes de los Dos Laredos, con Acereros de Monclova como invitado inesperado.

Los analistas expertos incluyeron a Unión Laguna entre los cuatro primeros de la Zona Norte, sin embargo, la novena algodonera hasta hoy ha hecho fallar los pronósticos, porque con el triunfo de 2 a 1 sobre Rieleros de Aguascalientes, se posesionó del sexto lugar; de acuerdo a los planteles, el que dirige José Molina está para ubicarse entre los cuatro primeros, pero de toda la LMB. Los últimos resultados de este Unión Laguna han puesto a Francisco "Chiper" Méndez y José Molina, como el blanco preferido de algunos seguidores de la causa guinda. Las redes sociales y los aficionados que pretenden dirigir desde el móvil a su equipo favorito, tienen ahí la vía más fácil para hacerlo.

Entre las versiones de algunas personas está el llamar "Cartel de Curazao" al grupo de jugadores integrado por Didi Gregorius, Jonathan Schoop, Hendrick Clementina y Darrell Seferina. La generalidad piensa que Seferina no debe estar más en el equipo, al ocupar plaza de extranjero y desempeñarse en el infield, en donde al menos hay tres opciones por encima de él; hoy las principales necesidades de Algodoneros están en el pitcheo y la plaza de Seferina debería ser ocupada por un lanzador extranjero, o mínimo por un bateador largo, que apoye a Schoop, Villar y Nick Torres. Pero hasta hoy la directiva piensa diferente y hay una plaza de foráneo en el cesto de la basura.

Entre las caras nuevas para 2025 en Unión Laguna, se menciona a Josh Stowers, Alfonso Rivas, Isan Díaz y el receptor José Godoy. Rivas y Godoy son el blanco principal de algunos aficionados que ya exigen su salida, sin embargo, la calidad de Rivas es reconocida en el mejor beisbol del mundo y existe plena confianza en que va a levantar su producción ofensiva. En el caso de Godoy, el venezolano es el mejor receptor de Algodoneros, y el hecho de que no sea un bateador consistente, no es motivo para exigir su salida; todo equipo aspirante al éxito necesita tener un receptor de categoría y Laguna lo tiene en Godoy, así su bateo no sea lo consistente que se quisiera.

Una característica muy común en algunos seguidores de cualquier equipo, es la desesperación, y en base a ella exigen a la directiva, el cese del manager o de cualquier cantidad de jugadores. Cuesta trabajo creer que una directiva realice ajustes en su equipo, en base a los comentarios de algunos aficionados en las redes sociales. Hoy en el beisbol hay escasez de buenos aficionados, de personas que analicen a fondo y en base a eso manifiesten sus puntos de vista. Tema importante es el de los medios de comunicación, en donde es muy común encontrar a personas con escaso conocimiento del beisbol, e incluso acostumbrados a comentar o transmitir otros deportes.

En este Unión Laguna la única forma de tranquilizar las aguas es que las derrotas empiecen a aparecer de manera constante, el roster actual tiene mucha calidad y en base a eso deberá hacer válidos los pronósticos. Este miércoles Saltillo anunció a Sergio Omar Gastélum como nuevo manager, y seguramente aparecerán las voces de quienes hace tiempo candidatean al "Güero" para sentarse en la silla que hoy ocupa José Molina. Sin lugar a dudas, las redes sociales le han dado un enorme giro al beisbol, porque en estos tiempos, cualquier persona solamente necesita un teléfono celular para emitir juicios, que lamentablemente en muchas ocasiones son equivocados.