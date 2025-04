Rincón Beisbolero

No cabe duda que la evolución del beisbol no se detiene, falta muy poco para que los robots canten las bolas y los strikes, mientras tanto la Sabermetría prácticamente ya toma las decisiones importantes. En días pasados algunos seguidores de los Yankees de Nueva York criticaron las decisiones del manager Aaron Boone, cuando un prestigiado miembro de la Prensa que sigue muy de cerca a los Bombarderos del Bronx, aclaró que Boone no hacía el orden al bate, ni participaba en la elaboración del rol de pitcheo; en la actualidad esos temas los decide la Sabermetría. Si lo anterior lo trasladamos a Unión Laguna, se entenderán todas las decisiones de José Molina, que para muchos aficionados son equivocadas.

¿Qué pensarían del beisbol actual, managers como Billy Martin o Benjamín “Cananea” Reyes? seguramente se negarían a dirigir en esas condiciones. ¿Qué tanto pesa un manager en la buena o mala marcha de su equipo? Hoy en día el manejador poco participa en la elección de los refuerzos. Si un manager no toma parte en ese importante tema, ¿bajo qué argumento se le puede despedir? Quienes tuvieron la oportunidad de ver a lanzadores como Ramón Arano, Vicente Romo, Alfredo Ortiz, José Peña, Mercedes Esquer, Jesús Moreno, Francisco Mayoreo, António Pollorena, Jesús Ríos y muchos más que acostumbraban lanzar juegos completos, seguramente hoy extrañarán a todos esos héroes.

La evolución del beisbol ha favorecido a muchos jugadores y coaches, pero son los lanzadores quienes más se han visto beneficiados, sencillamente porque hoy además del inicialista los equipos cuentan con relevo largo, relevo intermedio, zurdos situacionales, preparador y cerrador. En el cuerpo técnico hoy existe el coach de banca, coach de pitcheo, coach de bullpen y auxiliar del coach de pitcheo; hoy se tiene al coach de catcheo y en los rosters aparecen otros elementos señalados como coaches, sin especificar su función.

Todo lo antes mencionado es parte del beisbol moderno, con un severo incremento en las nóminas de los equipos. La Sabermetría tomó entonces, un papel protagónico en el beisbol de la actualidad.

En el caso de Algodoneros de Unión Laguna, sus seguidores deberán tener en cuenta esta situación, y pensarlo dos veces antes de criticar y culpar a José Molina de las decisiones equivocadas. Con todo este entorno, la versión 2025 de los Algodoneros de Unión Laguna da para ilusionarse, es cierto que falta ajustar el pitcheo abridor, pero hay plena confianza en que pronto estarán aquí los brazos que hacen falta y en repetidas ocasiones se han anunciado. Jugadores de la talla de Isan Díaz, Josh Stowers y José Godoy, no se encuentran en la tienda de la esquina, lo primero que se necesita para ubicarlos, son contactos en todo el universo del beisbol, y después asignar un presupuesto generoso que los convenza de venir a Torreón y vestirse de algodoneros.

Las personas que hoy en día apoyan a los Algodoneros de Unión Laguna en el Estadio de la Revolución, asisten a pasar algunas horas de esparcimiento, quizá a disfrutar del beisbol o sumarse al “cotorreo” que se ofrece en los 20 escenarios de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), cada día más a doc con los amantes de la música o el ruido infernal. Ese es el beisbol que se ofrece en la actualidad, bajo la creencia errónea de que a mayor ruido mejor ambiente, sin importar los aficionados de la vieja guardia, quienes acuden a disfrutar de su deporte favorito y a comentar con sus vecinos de butaca, las incidencias del juego, sólo que el ruido infernal en el interior de los inmuebles, no permite que los planes de esos aficionados se concreten.

Como el objetivo principal tiene que ser el beisbol, hablar de las necesidades del pitcheo abridor en los Algodoneros, resulta inevitable; Aldo Montes, Travis Lakins y Jaime Barría respondieron a las expectativas al completar al menos las 5 entradas y agenciarse las victorias, mientras que Omar Araujo tuvo una salida desafortunada y anoche correspondió el turno a Miguel Vázquez, para completar a toda la rotación con al menos una apertura en la temporada regular.

Lo mejor de esta plantilla es su ofensiva, su buena defensa y el bullpen, por lo que se tienen cubiertas tres de las cuatro prioridades del beisbol. Actualmente es un tema muy trillado hablar de las necesidades del pitcheo abridor en Algodoneros, porque hay otras áreas en las que este equipo está a la par, o mejor, que los grandes favoritos de la Zona Norte.