Rincón Beisbolero

Con dudas para integrar la rotación de abridores, pero buenas expectativas en ofensiva, bullpen y defensa, Unión Laguna se dispone a iniciar la temporada 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol, este viernes frente a Dorados de Chihuahua, en el Estadio de la Revolución; Aldo Montes es el probable inicialista por la novena de José "Cheo" Molina, mientras que Travis Lakins, Omar Araujo, Brady Tedesco y el panameño Jaime Barría, son los brazos que posiblemente completen el staff. Conseguir brazos abridores de calidad suele ser complicado, y el problema no es exclusivo de Algodoneros; lanzadores y receptores top, suelen escasearse, por lo que todo equipo enfrenta problemas para encontrar talento de calidad en esas posiciones.

El cuerpo técnico de Algodoneros se va a dar por bien servido cuando su abridor cubra cinco entradas y mantenga al equipo en la pelea, porque ahí entrará en acción el bullpen, con Thomas Mcilrraith, Yoan López, Taylor Williams, Fernando Abad, Jeff Ibarra, José Torres, Néstor Anguamea, Miguel Vázquez, Tyler Wilson y Jesús Reyes, salvo algún novato que reciba la oportunidad. La directiva que encabeza Guillermo Murra Marroquín ha reiterado la promesa de aún sumar uno o dos brazos de calidad al staff de abridores; si esa situación se concreta, entonces el equipo estará a la altura del mejor de la Zona Norte, y con serias posibilidades de llegar a la Serie del Rey.

La ofensiva quedó abajo de las expectativas creadas en 2024, principalmente en los casos de Didi Gregorius, Jonathan Schoop, Aaron Altherr y Carlos Franco, aquí bien podría agregarse el nombre de Greg Bird, cuya calidad ofensiva es incuestionable, sin embargo, en su corta estadía en Algodoneros no pudo justificar su llegada a la organización. En este 2025, elementos como Didi Gregorius y Jonathan Schoop, están obligados a entregar resultados positivos, porque el presidente de la organización no se va a tentar el corazón para dar de baja a cualquier jugador que no entregue resultados.

Joshua Stowers, Frank Schwindel, José Godoy, Isan Díaz y Alfonso Rivas, son caras nuevas de la ofensiva; todos a excepción de Stowers han lucido en buena forma, por lo que la posición de primer bate no parece estar definida, sobre todo con la presencia de Edgar "Conejo" Robles y Julián Escobedo en el banquillo. Se dice en el argot que un equipo es tan bueno como lo es su banca, y Algodoneros tendrá como suplentes a elementos con todo merecimiento para ser titulares en cualquier equipo de la Liga Mexicana de Beisbol. Sí, se tiene una buena banca, pero si no se utiliza, las posibilidades de éxito se verán disminuidas porque deben jugar aquellos peloteros que se encuentren en mejor momento.

Los seguidores de Algodoneros están muy pendientes de la transformación del equipo, y suelen ser exigentes al analizar cada contratación que se anuncia, pero se les olvida que un jugador de ligas mayores poco a poco pierde condiciones, y si las conservara se mantendría en el mejor beisbol del mundo. Son muchos los casos de "contrataciones bomba" que no responden a las expectativas creadas y muy pronto regresan a casa. Todas las caras nuevas de Algodoneros fueron contratadas por los números que marcan su trayectoria en diferentes ligas; así llegaron a la organización, Didi Gregorius, Jonathan Schoop, Aaron Altherr, Carlos Franco, Greg Bird, Harrison Francis, Rito Lugo y algunos más; algunos respondieron y otros no, quienes no lo hicieron y aquí siguen, saben que están en deuda con la organización, con los aficionados y con éllos mismos.

Pero la "hora de la verdad" llegará el próximo viernes, y en la medida que avance el calendario regular, deberán hacerse los ajustes pertinentes y necesarios para que así el objetivo final se cumpla; hay mucho camino por recorrer, muchas cosas por mejorar, pero en la medida que se pueda, habrá que intentarlo. La afición de Algodoneros ya anhela un nuevo campeonato, porque la última vez que se levantó la copa, fue en el muy lejano 1950, y nadie de las generaciones actuales disfrutó.