Rincón Beisbolero

Dany Gilbert Kiti Toussaint, conocido como “Touki” Toussaint, fue activado por Unión Laguna ante la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), pero eso no garantiza que el lanzador estadounidense esté con el equipo de José Molina, al menos en el arranque de la temporada regular; el pitcheo abridor es el único tema pendiente por resolver en la novena guinda, que sigue a la espera de dos brazos de calidad comprobada que muy pronto estarán con el equipo, según lo dicho en varias ocasiones por Guillermo Murra Marroquín, mandamás de la organización algodonera.

Mientras eso sucede, la pretemporada se ha sorteado con Omar Araujo, Miguel Vázquez, Aldo Montes y Travis Lakins. Mientras los anunciados “refuerzos top” no estén con el equipo, los cuatro nombres mencionados serán parte del staff de inicialistas en Algodoneros; el descontrol y el problema físico de Braden Webb el martes anterior frente a Durango, dejan al estadounidense al margen de la rotación, y sin conocer aún la gravedad de la lesión que sufrió en ese encuentro. “Touki” Toussaint sería un excelente complemento para apuntalar la rotación emergente, con una opción viable, en el caso del zurdo Brady Tedesco, que este año llegó en busca de un lugar en el roster de 30 jugadores. Luis Gámez es muy buena opción, pero es necesario conocer el estado de su codo derecho, operado de la Tommy John.

Tanto José Molina como Jesús Manso, hoy “deshojan la margarita” en busca de la mejor solución para tener un staff de abridores que inspire confianza, que sea un verdadero apoyo para la ofensiva y el excelente bullpen con que se cuenta. Entre los jóvenes que vienen atrás y han mostrado tamaños, se puede mencionar a Joel Rangel, lanzador derecho de larga cabellera que ya en 2024 tuvo acción en un juego oficial, en el Estadio Monterrey, frente a Sultanes. En aquella ocasión Rangel hizo el trabajo, pero se vio perjudicado por un error de Jonathan Schoop, y tuvo que venir Thomas McIlraith para terminar con la amenaza del equipo de casa. Apenas el lunes anterior, Guillermo Murra Marroquín aseguró que la nómina de este Unión Laguna es de las tres más caras de la LMB, los directivos conocen esa información de todos los equipos, ya que existe un tope salarial pero general, no por jugador, y aquél que lo supere deberá pagar una especie de multa, lo que en grandes ligas se conoce como impuesto de lujo. No es un secreto lo que cobran jugadores como Didi Gregorius, Jonathan Schoop, Nick Torres, Jonathan Villar, Isan Díaz, Thomas McIlrraith y otros más, por lo que ahí se encuentra la razón por la que Algodoneros ha sido desde hace tres años, un equipo protagonista, y serio aspirante a obtener el título.

Para ser campeón en la LMB o en cualquier liga del mundo, no solamente es necesario el recurso económico, que sí es fundamental, pero se requieren otros aspectos más, que ya no dependen del aspecto financiero. La selección de un verdadero refuerzo tiene que ser puntual, exacta, se debe elegir al jugador con todas las características necesarias para convertirse en verdadero refuerzo, y además de sus condiciones como jugador, también tiene que ser un buen ser humano, un hombre disciplinado, trabajador, responsable y comprometido con su profesión. La elección entonces, no es fácil y muchos de indudable calidad que llegaron con buenas cartas, muy pronto se tuvieron que ir.

Hoy Unión Laguna está listo para iniciar la temporada 2025, en el tema ofensivo, defensivo y del bullpen, el que todavía es un asunto por resolver es el pitcheo inicialista, el cual hoy cuenta con Omar Araujo, Aldo Montes, Travis Lakins y Miguel Vázquez; quizá estos nombres no entusiasmen al aficionado, que espera el anuncio de “bombas” como se conoce a las contrataciones rimbombantes, que muchas veces no responden a las expectativas. Hoy la rotación abridora cuenta con los nombres mencionados, y en ellos habrá que confiar, porque nunca se debe tomar en cuenta a elementos que no están físicamente con el equipo. ¿Quiénes serán esos lanzadores top de quienes se habla?