Rincón Beisbolero

Con el anuncio del lanzador Touki Toussaint, Unión Laguna dio a conocer ya 14 caras nuevas en la pretemporada que arrancó este martes, diez de esos jugadores son extranjeros, por lo que seguramente habrá algunos cortes, antes de dejar definido el roster de 30, más dos novatos, como lo marca el reglamento de la Liga Mexicana de Beisbol. De esos elementos, ocho son lanzadores y seis jugadores de posición; si se considera que aún faltan por conocerse dos o hasta tres nombres más, se puede decir que la versión de Algodoneros en 2025 será muy diferente a la que cayó en el segundo play off de 2024, frente a Tecolotes de los Dos Laredos.

Guillermo Murra Marroquín fue muy claro al asegurar que el equipo de este año representa una inversión superior al de 2024, lo que quiere decir que la directiva de Algodoneros va con todo en este año, porque la meta es muy alta: llevar la Copa Zaachila a sus vitrinas. A elementos que cobran caro como Didi Gregorius, Jonathan Schoop, Jonathan Villar, Nick Torres, Thomas McIlrraith, Yoan López, Taylor Williams, José Torres y Jeff Ibarra, entre otros, se unen los nombres de Touki Toussaint, Jason Creasy, Jake Miednik, Travis Lakins, Brady Tedesco, Isan Díaz, José Godoy, Clint T. Coulter, Frank Schwindel, Josh Stowers, y Geisel Cepeda, para una nómina de las más caras de la LMB.

A la nómina y gastos de viaje se agregan las muchas mejores que se le han hecho al Estadio de la Revolución, en busca de brindar la mayor comodidad posible a los aficionados y a los jugadores de ambos equipos. Se ha reiterado en varias ocasiones que a este Unión Laguna le ha faltado el objetivo principal, el título de la LMB, incluso Guillermo Murra Marroquín dijo que se ha fracasado por no lograr el objetivo, pero en donde sí se consiguió el título hace varios años, es en la sinergia que existe entre la organización y sus miles de seguidores, las asistencias de los dos últimos años son una clara muestra de que en Torreón existen las mayores asistencias, en relación a la capacidad del estadio.

Hoy a la directiva y a los aficionados les preocupa el pitcheo abridor, la llegada de Touki Toussaint se convierte en otra opción para la rotación de abridores, en donde Omar Araujo, Luis Gámez, Aldo Montes y Braden Webb también van en busca de ese objetivo. Este martes, José Molina fue claro en el tema de Omar Araujo, al señalar que el derecho de Guasave, Sinaloa, va a recibir la oportunidad de ganarse un lugar en la rotación, durante la pretemporada; las excelentes condiciones de Omar Araujo no son un secreto, y también lo dijo en su momento Benjamín Gil, al elegir al joven sinaloense como refuerzo de los Charros de Jalisco, para la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico.

En el gráfico que presentó Unión Laguna el martes anterior, van a pelear por un puesto en la rotación de abridores; Luis Gámez, Aldo Montes, Travis Lakins Jr., Braden Webb, Brady Tedesco y Omar Araujo; ahí habrá que agregar a Touki Toussaint, y esperar que una o dos de las caras nuevas que faltan por conocerse, porque se habla de lanzadores verdaderamente estelares. Más que “bombas”, Unión Laguna necesita verdaderos refuerzos en el pitcheo abridor, para conformar un staff sólido, bien respaldado por la profundidad del bullpen, una ofensiva que deberá producir las carreras necesarias, y una buena defensiva; conjuntar esos aspectos es tener un equipo realmente competitivo.

Relevantes las palabras de Guillermo Murra Marroquín y José Molina, el martes anterior, cuando uno afirmó que no le va a temblar la mano para quitar a un pelotero, por muy rica trayectoria que tenga; o el mánager lagunero, que aseguró que en la mente de cada jugador de este equipo, no hay otra cosa más que el deseo de ganar. Si se logra conjuntar un equipo plagado de jugadores estelares, que además día a día muestren una mentalidad ganadora, los resultados tendrán que ser altamente satisfactorios. Unión Laguna no suele anunciar bombas (Didi Gregorius fue la última) pero hay jugadores que llegaron sin hacer mucho ruido y hoy son pilares de los nuevos Algodoneros.

Claudio Martínez Silva[email protected]