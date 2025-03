Rincón Beisbolero

El próximo lunes se podrá conocer en su totalidad la lista de invitados a la pretemporada 2025 de los Algodoneros de Unión Laguna; la directiva que encabeza Guillermo Murra Marroquín, podría anunciar ahí algunas novedades tendientes a fortalecer el roster del equipo, que en este año sostendrá una lucha muy cerrada en la Zona Norte, ante los trabucos que han armado Toros de Tijuana, Tecolotes de los dos Laredos y Sultanes de Monterrey. Saltillo, Aguascalientes, Monclova y Durango serán equipos con buenas posibilidades, mientras que muy poco se conoce de la nueva versión de los Charros de Jalisco, aunque con Benjamín Gil al frente, deberán ser competitivos.

Directiva, cuerpo técnico y afición de Algodoneros, coinciden en que la prioridad a reforzar es el pitcheo abridor, en donde ya no estará Joe Van Meter, aunque habrá caras nuevas como Omar Araujo, que tendrá que ganarse un puesto en la rotación; Luis Gámez estará desde el arranque de la pretemporada, además de brazos extranjeros, como Travis Lakins, Jake Miednik, Brady Tedesco y Jason Creasy, quienes pueden hacer el trabajo como abridores o en labores de relevo. Muy pronto se conocerá el nombre de uno o hasta dos lanzadores más, con la intención de reforzar el staff de pitcheo que nuevamente tendrá a su cargo el cubano Jesús Manso.

Llamó la atención el anuncio sobre el primera base Frank Schwindel, debido a que se cuenta con Greg Bird, Daniel Palka y Adrián Tovalín. La realidad es que los problemas de Daniel Palka son más delicados de lo que se pensaba, por lo que la participación del estadounidense con Algodoneros, no puede asegurarse. Frank Schwindel deberá disputar la titularidad con Greg Bird, a quien se espera tener completamente sano, mientras que Adrián Tovalín también levanta la mano; de esa tercia deberá salir el bateador designado. El outfield cubano Geisel Cepeda estará como invitado, y con una buena trayectoria en la pelota profesional, viene por un lugar en el roster.

Los primeros anuncios de la directiva lagunera fueron el receptor venezolano José Godoy, que buscará la titularidad junto a Hendrick Clementina, aunque no se debe descartar al tijuanense Dean Nevárez, que incluso puede ser un buen bateador emergente, cuando la situación del juego lo amerite. Isan Díaz es un boricua que destacó en la liga invernal de su país, e incluso fue el Más Valioso de la Serie Final; Díaz juega la segunda base y ahí habrá un “problema” a resolver por parte de José Molina, ya que también se ha hecho oficial el regreso de Jonathan Schoop, con Albert Lara como una muy buena opción para la intermedia. Seguramente no se va a repetir a Darren Zeferina.

Será interesante conocer las novedades que se den a conocer este lunes, y ahí podrá verse para qué está este Unión Laguna; Sultanes de Monterrey ha sumado refuerzos de calidad reconocida, como los ex grandes ligas, Luis Cessa y Manny Bañuelos, el zurdo del Ejido el Vergel, que increíblemente no interesó en su momento al equipo lagunero, para que Servando González “La Yegua” lo llevara a Sultanes de Monterrey. Es en realidad un auténtico trabuco el que está armando la directiva que encabeza José Maiz García, porque la organización regia no olvida la humillación que sufrieron en la Serie del Rey, ante el campeón Diablos Rojos del México.

Caliente de Durango, Dorados de Chihuahua, Saraperos de Saltillo y Rieleros de Aguascalientes han trabajado intensamente durante el receso, y serán equipos competitivos, para complicar la calificación en la Zona Norte, en donde por tradición, se da como favoritos a Sultanes de Monterrey, Toros de Tijuana y Tecolotes de los Dos Laredos. Así a grandes rasgos luce el panorama para Unión Laguna en este 2025, en donde el objetivo primordial es obtener la Copa Zaachila, que en este año llevaría un plus, al tratarse de la temporada del centenario en la Liga Mexicana de Beisbol. La reunión informativa del próximo lunes dará mucho de qué hablar, en cuanto al análisis sobre los Algodoneros