Rincón Beisbolero

Para la primera semana de marzo se tiene contemplado iniciar la temporada de la Liga Sinergia de Clubes Torreón, que nace por iniciativa de Miguel Medina, fundador de la Academia de Beisbol Cardenales de San Judas; el naciente circuito es exclusivo para jugadores nacidos en la Laguna, de 15 a 20 años de edad, por lo que se le puede considerar una liga juvenil. Hasta hoy se tienen cuatro equipos confirmados: Carneros del CEBETA 206, de Dora Acela y Aarón Molina; Laguneros Jr., de Guadalupe Díaz; Ayuntamiento Matamoros, con Juan Manuel Pérez Medina, y la Academia Cardenales de San Judas; Orioles ya pidió se le tome en cuenta, y se puede hablar de cinco participantes.

De acuerdo a la información oficial, cuatro equipos están por confirmar; el CEBETA 4 de La Partida, Nazareno, San Pedro y la Academia EDDIL. Si la temporada se inicia con seis equipos, el primer objetivo estará cumplido, y 120 jugadores laguneros muy jóvenes estarán en acción, como parte fundamental de su desarrollo en busca de convertirse en jugadores con proyección para el profesionalismo. Desde hace varios años la Laguna se ha distinguido por contar con una gran cantidad de beisbolistas jóvenes con gran talento, pero a nivel nacional no se tienen los resultados que deberían darse.

Hoy, entre las ligas infantiles de la región, se pueden mencionar a Sertoma y la Regional, quizá haya algunos otros circuitos infantiles, en la zona conurbada de la Laguna y en algunos municipios que se han distinguido por ser cien por ciento beisboleros. Cuando los muchachos dejan de ser elegibles para las categorías infantiles, en años pasados no existían ligas juveniles para que todos estos peloteros siguieran su proceso de formación; hoy la Liga Sinergia de Clubes Torreón se presenta como una buena opción para que esos talentos continúen sus procesos de formación. La primera temporada será clave para saber si la nueva liga podrá considerarse exitosa en un corto plazo.

Actualmente el beisbol “amateur” de la Laguna vive momentos difíciles y mientras las diferencias no se arreglen, el beisbol lagunero no tendrá el lugar que merece a nivel nacional, a pesar de los muchos talentos que existen para jugar beisbol. Existe una versión equivocada, de que el Circuito Mayor de Beisbol y la Liga Premier son antagónicos; se trata de dos organismos con objetivos y políticas totalmente diferentes; el Circuito brinda apoyo total al talento joven, con costos de operación muy accesibles, mientras que la Premier en base a extranjeros, profesionales y foráneos, que se traducen en costos elevadísimos y no necesariamente un espectáculo de calidad.

Un problema en el beisbol “amateur” de la Laguna, es la falta de capacidad de algunos presidentes y directivos de las ligas, porque el objetivo principal tiene que ser el desarrollo del beisbol en todas sus categorías, y no el interés personal, generalmente económico, que ya hizo correr a muchos patrocinadores importantes, como el Grupo SIMSA, el Municipio de Tlahualilo, o el Centro Universitario Coahuilense, quienes en algún momento presumían grandes equipos, con gastos semanales de hasta 200 mil pesos, y que no se vieron reflejados con la conquista de algún título. Invertir 200 mil pesos en desarrollar jóvenes, hoy tendría a la Laguna como una potencia del beisbol nacional.

Es necesario regresar a los tiempos de los torneos regionales en las diferentes categorías, para tener selecciones de buen nivel en los campeonatos nacionales; se necesitan directivos con tiempo disponible para dedicarlo al beisbol, si es posible con un profundo conocimiento del Rey de los Deportes; se necesita trabajar y atraer a los patrocinadores necesarios para que el beisbol se mantenga y se desarrolle favorablemente. Las ligas no deben alardear de que ofrecen el mejor beisbol, necesitan trabajar para su desarrollo, los voceros deben ser personas preparadas, honestas y que hablen con la verdad y no en base a crear falsas expectativas.