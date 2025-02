Rincón Beisbolero

Apunto de concluir su primera temporada, el Circuito Mayor de Beisbol de la Laguna camina con paso firme a la consecución de sus objetivos, los cuales desde antes de su inicio quedaron perfectamente establecidos.

El proyecto surgió a iniciativa de la Asociación Lagunera de Beisbol, y hubo equipos interesados en participar, pero al conocer las características de la competencia, decidieron hacerse a un lado. Los objetivos principales están perfectamente claros y son: el apoyo total al talento lagunero joven, y también a los patrocinadores y personas que hacen posible la existencia del Rey de los Deportes, al invertir su tiempo y recursos. El martes anterior se presentó Miguel Medina, fundador de la Academia Cardenales de San Judas, para confirmar su participación en la próxima temporada, luego de que en la primera, algunos elementos de Cardenales jugaron con Gómez Palacio, que dirigió Juan “Dinamita” Hernández, este ex pelotero que llegó hasta la Clase AA con los Yankees de New York; para la segunda temporada, Gómez Palacio participará como equipo independiente. Tlahualilo, con Orlando Rodríguez, tiene un proyecto a mediano y largo plazo, como lo tienen también El Ayuntamiento de Matamoros y Nazareno. Laguneros de La Laguna es el de más tiempo de trabajar con sus jugadores jóvenes.

Fernando “He-Man” Rodríguez, Federico “Lico” Castañeda y Juan “Dinamita” Hernández son tres laguneros que destacaron en las ligas profesionales más importantes de México, y hoy comparten sus experiencias con los jóvenes talentos que participan en el Circuito Mayor de Beisbol de la Laguna. Para el próximo año se contemplan equipos de Ciudad Lerdo, San Pedro, La Loma, Cuencamé, Nazas y Porvenir, municipio de Francisco I. Madero. En el Campeonato Nacional de Beisbol de Primera Fuerza, a celebrarse en la Laguna del 18 al 25 de octubre próximo, uno de los equipos locales estará conformado por jugadores del Circuito Mayor de Beisbol de la Laguna.

El domingo anterior en Tlahualilo, se vivió una fiesta beisbolera con más de 600 personas en el parque Francisco Sarabia; el equipo de casa cayó ante Laguneros de La Laguna, pero durante las nueve entradas, los asistentes disfrutaron de un gran juego de pelota; Roberto Ramírez y Edwin Morán enfrascados en un buen duelo de pitcheo. Un día antes, en la Unidad Deportiva Torreón, Irikel Alvarado, hizo muy buen trabajo como abridor, aunque para su mala fortuna, la ofensiva de su equipo no fabricó las carreras suficientes y al final cargó con la derrota. Tlahualilo camina con paso firme, a pesar de los obstáculos que ha encontrado entre quienes deberían apoyarlo.

Matamoros también encontró obstáculos en el camino, el apoyo fue para el equipo participante en la Liga Premier, el cual no aguantó ni la víspera, y fue hasta que abandonó la competencia, cuando tuvo la oportunidad de jugar en el parque Horacio Piña. Con Juan Manuel Pérez Medina al frente, el Ayuntamiento de Matamoros es otro de los equipos que será favorito en la próxima temporada del Circuito Mayor de Beisbol de la Laguna. Moi Mojica ha manifestado su intención de regresar por la revancha en la próxima temporada, y una población tan beisbolera como Maravasco, tendría la oportunidad de ofrecer a su gente y a todo el circuito, un equipo altamente competitivo.

El Circuito Mayor de Beisbol de la Laguna no se autonombra como el número uno de la región o el que ofrece la mejor calidad de beisbol, esa opinión debe venir de los aficionados; en las reuniones semanales no hay casa llena, sólo están quienes deben estar. El espectáculo número uno en cuanto a beisbol, en esta región lo ofrece la Liga Mexicana de Verano, a través de los Algodoneros de Unión Laguna. En el Circuito no se venden franquicias ni jugadores, el espectáculo en su totalidad lo ofrecen laguneros en busca de la posibilidad de desarrollarse en una liga de alto nivel competitivo. Se cumplió una temporada con cinco equipos y un playoff como debe ser, con la debida seriedad.