Rincón Beisbolero

Muchos comentarios, a favor y en contra, se han generado luego de que Unión Laguna hiciera oficial la salida de Allen Córdoba y Jake Jewell, quienes pasan a los Charros de Jalisco, junto con Alberto Leyva y el lanzador panameño Steven Fuentes, quien ya en 2024 vistió la franela tapatía. Mucho se especula sobre esta negociación, y se piensa en la llegada de Greg Bird a los Algodoneros en la parte final de la temporada 2024. La información oficial habla también, del regreso del relevista derecho Néstor Anguamea, propiedad de Unión Laguna, y prestado hace tres temporadas a los entonces Mariachis de Guadalajara. Así ve la afición lagunera este movimiento, el cual se considera muy desfavorable.

Y algo que hoy acapara la atención, es la posible partida de Edgar Robles a los Sultanes de Monterrey, algo que es solamente un rumor, pero que en los últimos días ha tomado mayor fuerza. Hoy de muy buena fuente podemos asegurar que la directiva de los Sultanes no ha hablado con el jugador, quien por su parte ya recibió su carta invitación a la pretemporada de los Algodoneros de Unión Laguna. La posible salida del “Conejo” no suena descabellada, ya que no es un secreto que el obregonense no le llena el ojo a José Molina, con el argumento de que no batea; en 2024 Robles fue marginado, y eso a ningún jugador le agrada, por lo que nada raro sería que Edgar solicitara su salida.

También hay comentarios en favor de la salida de Edgar Robles, con el mismo argumento, sin embargo, en el beisbol moderno se ha olvidado que hay tres aspectos fundamentales que lo integran; bateo, defensiva y pitcheo, si un equipo no reúne esos tres aspectos, es difícil que pueda alcanzar el éxito. Edgar Robles ganó recientemente el Guante de Oro como el mejor jardinero central, tanto en el verano como en el invierno, pero ni esa distinción ha convencido al cuerpo técnico de los Algodoneros, quienes solamente consideran jugadores importantes a quienes sean buenos bateadores. Un buen defensivo en cualquier posición suele ganar juegos. Allen Córdoba desde su llegada a Unión Laguna demostró ser todo un profesional, se le puede considerar un buen bateador, aunque con malas rachas como sucede a cualquier jugador, mientras que defensivamente, aunque es versátil, no es considerado un estelar. Jake Jewell también se va a los Charros, y este estadounidense sí era parte muy importante del excelente bullpen que Algodoneros tuvo en 2024.

Allen Córdoba y Jake Jewell son jugadores de calidad, y para desprenderse de ellos hay que adquirir algo de ese nivel, Greg Bird cumple el requisito y eso se podrá demostrar siempre y cuando el estadounidense se mantenga completamente sano.

A nivel regional, el Circuito Mayor de Beisbol de la Laguna inicia este sábado su serie final, con la visita de Sandilleros de Tlahualilo a Laguneros de la Laguna, en el Campo 16 de la Unidad Deportiva Torreón. El segundo juego será el domingo en el parque Francisco Sarabia de Tlahualilo, que seguramente volverá a abarrotarse, sencillamente porque se trata de una final y de un equipo que en un 95 por ciento está integrado por jugadores originarios de ese municipio. Las políticas de este Circuito Mayor están bien definidas y en eso se base el éxito de su primera temporada, y de su serie de campeonato, que seguramente ofrecerá emocionantes juegos.

Laguneros y Sandilleros fueron los mejores del calendario regular, y para llegar a la serie de campeonato, dejaron en el camino al Ayuntamiento de Matamoros, y al representativo de la Villa de Nazareno, dos buenos equipos que dieron la pelea, pero al final les faltó ese toque, característico de los serios aspirantes a cosas importantes. La serie es a ganar cuatro juegos de siete posibles, cada encuentro será sancionado por tres ampayers y ninguno de los equipos contendientes podrá reforzarse, porque así se acordó en la última reunión semanal. Al cumplirse los objetivos de este circuito, ya levantan la mano otros equipos, para incorporarse a la próxima temporada 2025-2026.