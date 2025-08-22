Coahuila Coahuila Monclova Congreso de Coahuila Ramos Arizpe AHMSA

SONIA VILLARREAL

Revocan presuntamente visas a Sonia Villarreal y a su esposo

Hasta el momento, ni la funcionaria ni el Gobierno de Coahuila han emitido un posicionamiento oficial

MARISELA SEVILLA

La subsecretaria de Gobierno en la Región Norte de Coahuila, Sonia Villarreal Pérez, y su esposo, Jorge Miguel Barajas Hernández, enfrentarían la revocación de sus visas de turista por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

De acuerdo a medios locales texanos, el incidente se registró la tarde del miércoles 20 de agosto, cuando la pareja intentó ingresar a territorio estadounidense a través del Puente Internacional Piedras Negras–Eagle Pass.

Al ser detenidos en la garita, oficiales de CBP les notificaron la anulación de sus permisos migratorios y los enviaron de regreso a México sin explicar las razones oficiales de la medida.

Medios de Eagle Pass, como El Latino Newspaper Eagle Pass, difundieron que la información.

Así mismo, en redes sociales circuló la versión de que el embarazo avanzado de Villarreal habría sido considerado como un intento de dar a luz en Estados Unidos, lo cual se interpretaría como una violación a los términos de la visa; sin embargo, esa hipótesis no ha sido confirmada por fuentes oficiales.


Hasta el momento, ni la funcionaria ni el Gobierno de Coahuila han emitido un posicionamiento oficial sobre el retiro de las visas.


               
               


               

               
               

               
               
               
