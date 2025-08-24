Revisará Secretaría de Educación Pública salud de estudiantes

Hay alrededor de 120 escuelas primarias de La Laguna de Coahuila que en el periodo lectivo pasado recibieron la Jornada de Salud Escolar, implementada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal para promover estilos de vida saludable.

El resto de las instituciones educativas de dicho nivel educativo, serán evaluadas a partir del próximo primero de septiembre, ya en el nuevo ciclo escolar 2025-2026.

Tan solo de educación primaria, en esta región se concentran alrededor de 610 planteles educativos que atienden a más de 101 mil niños y niñas, de acuerdo a cifras oficiales de la Secretaría de Educación del Estado (Sedu). En Torreón, son 331 primarias con una matrícula de 67 mil 896 alumnos, hasta el ciclo pasado.

Durante esta actividad, brigadistas de la autoridad educativa local, la Secretaría de Salud, el IMSS y el DIF estatal tomaron medidas de peso y talla, además de revisar la salud visual y bucal de las y los estudiantes para llevar un registro nacional.

información importante La coordinadora de Servicios Educativos en la región, Flor Estela Rentería Medina, dijo que la mayoría de los planteles imparten educación primaria y que la información recabada será muy importante pues en el estado de Coahuila es una prioridad trabajar con estrategias preventivas y atender aquellos casos de alumnos que hayan resultado con diabetes infantil, obesidad o bajo peso.

"Tenemos que dar difusión a esa información que se tiene porque también los padres de familia deben de conocer la situación de salud de sus hijos, y es importante que sepan que está ahí en la plataforma de Secretaría de Educación y bueno, a partir del primero de septiembre será una estrategia de cada de una de las escuelas, de los directivos, dar esa información, en el caso de las escuelas que ya fueron visitadas por la brigada de salud y que ya fueron evaluadas", indicó.

Expediente digital de salud escolar A mediados de julio de este año, la SEP habilitó el Expediente Digital de Salud Escolar, mediante el cual se puede conocer el informe de resultados de las valoraciones que se hicieron a niños y niñas durante las Jornadas de Salud Escolar que realizaron especialistas en las escuelas de nivel primaria como parte de la estrategia nacional "Vive saludable, vive feliz".

El documento se puede descargar en el sitio de Internet: resultados.vidasaludable.sep.gob.mx/inicio Para consultarlo, se solicita ingresar la Clave Única de Registro de Población (CURP) del estudiante, así como el número de teléfono y correo electrónico registrado en el consentimiento informado.

El Expediente Digital de Salud Escolar es una herramienta diagnóstica que concentra los resultados de las evaluaciones médicas realizadas a niñas y niños durante las Jornadas de Salud a nivel nacional, para que los planteles educativos se conviertan en espacios de promoción de la salud.

Cada expediente incluye la fecha de evaluación, nombre del alumno, CURP, edad, grado escolar y grupo, así como clave y nombre del plantel educativo.

En el módulo "Evaluación del estado nutricional" se informa el peso, la estatura y el Índice de Masa Corporal (IMC) del menor. En caso de diagnosticar sobrepeso u obesidad se emiten distintas recomendaciones a los padres y/o tutores como acudir a consultas en unidades médicas específicas, cambiar hábitos alimenticios y realizar activación física.

Posteriormente, en el módulo "Evaluación de la agudeza visual", se informa si el alumno requiere la valoración de un optometrista y el lugar específico en el que debe realizarse. En caso de requerir lentes, se proporcionan de manera gratuita siempre que se atienda la recomendación señalada.

En el tercer módulo "Evaluación de la salud bucal" se notifica a los familiares si el menor presenta caries. De ser así, se informará sobre la aplicación de barniz de flúor y recomendaciones para mejorar la técnica de cepillado dental.

Al igual que en los módulos previos, se indica la unidad médica correspondiente y el horario en el que deben presentar al menor para que éste sea atendido por el personal de salud.

El expediente también proporciona números de contacto y horarios de atención para atender cualquier duda sobre el diagnóstico de las y los alumnos.