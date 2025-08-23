Regionales Francisco I. Madero Dengue San Pedro

San Pedro

Reunión estratégica para impulsar el empleo en San Pedro

Reunión estratégica para impulsar el empleo en San Pedro

Reunión estratégica para impulsar el empleo en San Pedro

MARY VÁZQUEZ

La alcaldesa Brenda Cecilia Güereca Hernández sostuvo una reunión de trabajo con los gerentes de Recursos Humanos de las empresas Vestis, MLI San Pedro, TS Tech y TB Sewtech de México, analizando estrategias que permitan seguir generando oportunidades laborales para la población.

Alejandra Babún Ordaz, directora de Planeación, Desarrollo Económico y Turismo, informó que durante el encuentro se abordaron estrategias conjuntas para fortalecer la vinculación entre el sector empresarial y el Gobierno Municipal, consolidando así acciones que permitan abrir más espacios de empleo y garantizar mejores condiciones para los sampetrinos.

La presidenta municipal destacó la importancia de mantener una relación cercana y de cooperación con las empresas instaladas en la región, ya que representan un motor fundamental para el desarrollo económico y social del municipio.

“Seguimos trabajando en coordinación con el sector productivo para que San Pedro continúe creciendo y ofreciendo a nuestra gente mayores oportunidades de empleo formal y bien remunerado”, expresó Güereca Hernández.

Refrendó su compromiso de impulsar políticas públicas que fortalezcan la atracción de inversiones y el desarrollo del talento local, generando con ello un entorno más competitivo y próspero para todos.


Cierre de empresa


Como se recordará hace unas semenas se anunció el cierre de la empresa Wrangler en San Pedro y con ello el despido de 1,200 personas y las autoridades aseguraron que se instalarán módulo de orientación para vigilar que se cumplan con los derechos de los trabajadores en el proceso de liquidación, el cual podría iniciar en el mes de septiembre.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Regionales

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: San Pedro

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Regionales
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Reunión estratégica para impulsar el empleo en San Pedro


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408718

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx