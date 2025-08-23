Reunión estratégica para impulsar el empleo en San Pedro

La alcaldesa Brenda Cecilia Güereca Hernández sostuvo una reunión de trabajo con los gerentes de Recursos Humanos de las empresas Vestis, MLI San Pedro, TS Tech y TB Sewtech de México, analizando estrategias que permitan seguir generando oportunidades laborales para la población.

Alejandra Babún Ordaz, directora de Planeación, Desarrollo Económico y Turismo, informó que durante el encuentro se abordaron estrategias conjuntas para fortalecer la vinculación entre el sector empresarial y el Gobierno Municipal, consolidando así acciones que permitan abrir más espacios de empleo y garantizar mejores condiciones para los sampetrinos.

La presidenta municipal destacó la importancia de mantener una relación cercana y de cooperación con las empresas instaladas en la región, ya que representan un motor fundamental para el desarrollo económico y social del municipio.

“Seguimos trabajando en coordinación con el sector productivo para que San Pedro continúe creciendo y ofreciendo a nuestra gente mayores oportunidades de empleo formal y bien remunerado”, expresó Güereca Hernández.

Refrendó su compromiso de impulsar políticas públicas que fortalezcan la atracción de inversiones y el desarrollo del talento local, generando con ello un entorno más competitivo y próspero para todos.

Cierre de empresa

Como se recordará hace unas semenas se anunció el cierre de la empresa Wrangler en San Pedro y con ello el despido de 1,200 personas y las autoridades aseguraron que se instalarán módulo de orientación para vigilar que se cumplan con los derechos de los trabajadores en el proceso de liquidación, el cual podría iniciar en el mes de septiembre.