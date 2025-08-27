Reúnen más de 600 kilogramos en módulo de reciclaje en San Pedro

Con gran participación de la comunidad, el Departamento de Medio Ambiente en el municipio de San Pedro y en asociación con la empresa ALEN, realizó una jornada de reciclaje en la Plaza Principal, en la cual se logró reunir más de 600 kilogramos de materiales.

En esta actividad se instaló un centro de acopio frente a la Presidencia Municipal, donde decenas de familias llevaron materiales reciclables que fueron canjeados por productos de limpieza de dicha empresa. Gracias a este esfuerzo colectivo se lograron reunir 636 kilos de desechos reciclables, que tendrán un destino adecuado y responsable.

La titular del citado departamento; Vanesa Juárez Fraire, reconoció la participación de la comunidad y subrayó qe se continuará impulsados programas permanentes que fortalecen la conciencia ecológica y fomentan prácticas sustentables.

Aprovechó para invitar a la población a sumarse a las próximas jornadas de reciclaje, con el objetivo de construir un San Pedro más limpio, responsable y respetuoso con la naturaleza.