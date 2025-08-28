Retomarán obra de la Planta Tratadora en Madero, hace 10 años inició la obra

Retomarán obra de la Planta Tratadora de Aguas Residuales en Francisco I. Madero, ya que será parte del Proyecto Integral de Agua Saludable para la Laguna, expuso el alcalde, Félix Ramírez Hernández.

Agregó que, el rescate de dicha planta, la rehabilitación y ampliación de la red de drenaje y de agua potables son los proyectos complementarios que se realizarán en el municipio, para lo cual se deberá gestionar los recursos con la Comisión Nacional del Agua (Coangua), ya que la dependencia maneja diversos programas como; el Programa de Devolución de Derechos de Agua(Prodder) y Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua).

Agregó que ya se está revisando con el Sistema Municipal de Agua Potable, el estatus legal y presupuestal en que se quedó la obra, pues hasta el momento solo se sabe que se quedó al 60 o 70 por ciento de su construcción.

“Ese proyecto es desde administraciones anteriores, pero se dejó inconclusa y vamos a retomar la obra, pero se va a revisar como quedo, en el tema legal y presupuestal, porque está casi a un 60 y 70 por ciento y ya nomás faltaría el equipamiento y la mejora y pues vemos a gestionar en la federación el recurso para terminarla”.

Ramírez Félix expresó que, en la reciente reunión que sostuvieron con directivos de Conagua y con Secretaria del Gobierno del Estado, se les dijo que del proyecto de Agua Saludable, a Madero se le entregaría un volumen mínimo de 235 litros por segundo, por lo que insistió se debe mejorar la red de agua y drenaje, además de contar con la planta de tratamiento para darle una buena conducción las aguas grises, las cuales una vez procesada se utilizaría para las áreas verdes, ya que se han estado mejorando algunos espacios públicos y los camellones, en donde además de colocar pasto se está reforestando.

COLOCARON LA PRIMERA PIEDRA

Fue el 28 de Julio del 2015 que se colocó la primera piedra para la construcción de la Planta Tratadora de Aguas Residuales de Francisco I. Madero.

En el boletín de prensa que en ese momento envió el Gobierno de Estado se especificó que, la inversión era de 45 millones 778 mil 642 pesos y un plazo de ejecución de 225 días.

Con la finalidad de aprovechar el agua y tener una responsabilidad en materia de medio ambiente y la Norma Oficial Mexicana NOM-001, el Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, mantiene el Programa Estatal de Saneamiento y la construcción de Plantas Tratadoras de Aguas Residuales en los municipios y comunidades con más de 2 mil 500 habitantes.

El mandatario estatal colocó la primera piedra para dar inicio a la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Ejido Las Vegas, Municipio de Francisco y Madero, que beneficiará a más de 47 mil 261 habitantes de este municipio; además que en una segunda etapa se podrán ejecutar otros 20 millones de pesos para tener una planta que trabaje al 100 por ciento para la reutilizar el agua tratada.

Las aguas residuales que se vayan a tratar en esta Planta, serán reutilizadas en los riegos de cultivos de la zona, pudiendo regar hasta 90 hectáreas en la primera etapa y hasta 125 hectáreas en la segunda etapa; además de que el agua tratada podrá ser 100 por ciento ecológica, como dejar de extraer del subsuelo.

Esta Planta Tratadora tendrá una capacidad promedio de 80 litros por segundo en 4 módulos de 20 litros por segundo cada uno y la construcción, el equipamiento electromecánico, arranque, puesta en marcha y estabilización de la planta de tratamiento de aguas residuales con capacidad promedio de 60 lps en 3 módulos de 20 lps cada uno, como primera etapa.

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales constará de: Edificio donde se trataran las aguas negras mediante una tecnología innovadora, por medio de un proceso biológico combinado para clarificar el agua.

El Edificio Operativo u Oficinas está conformado por tres niveles, donde se encontrarán el cuarto de máquinas (planta de emergencia automática y transformador seco), la oficina y el baño completo, cuarto de monitoreo donde se ubicarán los tableros de control de todos los equipos y laboratorio.

En su intervención el Presidente Municipal de Francisco I. Madero, David Gustavo Flores Lavenant, destacó la coordinación de los tres órdenes de Gobierno y realizar obras que cubren las necesidades de todos los coahuilenses.

Por parte de la Comunidad de Las Vegas, Olga Martínez agradeció a las autoridades los beneficios de la obra.

El Director General Grupo VALSI, Francisco Valdés, subrayó que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para el Municipio de Francisco I. Madero, será de las mejores en el país, por sus instalaciones como utilización de energías ecológicas, además de recuperar el agua al 100 por ciento para ser utilizada a nivel industrial, en agricultura y para la siembra de hortalizas, como vegetales”, dice el documento.