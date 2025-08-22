Rescatan de condiciones insalubres a anciano de 93 años en Monclova

Un hombre de 93 años que vivía entre condiciones insalubres en su casa, fue rescatado por corporaciones de seguridad y auxilio en Monclova. Los elementos de policía y rescatistas extrajeron media tonelada de basura del interior del inmueble.

El adulto mayor identificado como Jesús Martínez Villarreal presentaba un tercer grado de desnutrición y habitaba en una pequeña vivienda llena de desechos e infestada de cucarachas y arácnidos, según reportaron las autoridades participantes.

La labor fue encabezada por la Dirección de Seguridad Pública Municipal en coordinación con el C4, el Grupo de Urgencias Médicas (GRUM) y un médico de la Clínica privada San Martín.

Vecinos se sumaron para brindar apoyo al afectado

Héctor Daniel Segovia Vázquez, comandante del GRUM, explicó que además de la limpieza se realizó una valoración médica al anciano, quien afortunadamente no presentó problemas graves de salud.

“Sacamos alrededor de media tonelada de basura. El señor vivía en pésimas condiciones, pero con el apoyo de una doctora se revisó su estado físico”, declaró.

De acuerdo con el rescatista, tras la intervención se requiere del apoyo ciudadano para dotar al adulto mayor de una mesa, ropa limpia y despensa básica.

“Pedimos que más gente se sume para apoyarlo con muebles usados en buenas condiciones, despensa y ropa, porque vive en condiciones demasiado difíciles”, añadió Segovia.

Autoridades llaman a la solidaridad de la comunidad

Tras el operativo, vecinos de la colonia Hipódromo comenzaron a organizarse para fumigar la vivienda y rehabilitarla, con el objetivo de ofrecerle un espacio digno al afectado.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal destacó que este tipo de acciones se realizan en conjunto con organizaciones sociales, con el fin de atender a personas vulnerables.

Casos como este reflejan la importancia de la solidaridad ciudadana y la coordinación interinstitucional para mejorar la calidad de vida de adultos mayores en condiciones de abandono.