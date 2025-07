Rescatan a tortuga atrapada en anzuelo en el Cañón de Fernández

El director de Medio Ambiente y Ecología del Municipio de Lerdo, Ricardo Díaz Segovia, informó que el pasado domingo, durante el recorrido de vigilancia habitual en el Cañón de Fernández, se observó a un grupo de individuos pescando en la zona, a lo que de inmediato se les indicó que retiraran sus cañas, percatándose de que una tortuga había quedado atrapada en el anzuelo. De inmediato, el personal de Ecología hizo las maniobras necesarias para rescatar al reptil, liberándolo.

El funcionario recordó a la población que queda estrictamente prohibida la pesca en esta Área Natural Protegida, así como el acceso de vehículos todo terreno, como Racers y cuatrimotos, ya que esta zona alberga flora y fauna endémica de la región y es tarea de todos cuidar del ecosistema.

"Altear o perturbar el ecosistema de los animales y las plantas que habitan ahí, tiene graves consecuencias" señaló el funcionario, y lamentó que algunos ciudadanos no sean concientes del daño que ocasionan, pues durante la semana pasada se registraron dos muertes de tortugas, debido a que fueron arrolladas por este tipo de vehículos, alrededor de 15 o 20 races ingresaron al Cañón de Fernández.

El funcionario mencionó que esta es una ANP (área natural protegida) Nacional desde enero del 2024, sin embargo es el Municipio quien se encarga de velar por el bien de la flora y fauna que ahí habita a través de patrullaje ecológico, ya que no existe presencia de elementos federales ni se obtienen recursos económicos federales para su conservación.

Recordó que en el Cañón de Fernández, habitan principalmente dos tipos de tortugas; la tortuga pinta (Trachemys scripta) y la tortuga jicotea (Trachemys gaigeae), está última es una especie endémica y en peligro de extinción, por lo que Ricardo Díaz hizo especial énfasis en respetar las indicaciones y señalamientos del personal, ya que "las reglas existen por alguna razón", también mencionó que el Gobierno Municipal hace un esfuerzo por concientizar a la población sobre el cuidado de estos parajes: no tirando basura, no encendiendo fogatas, no ingresando con racers, ni pescando, pues sería una lástima acabar con el ecosistema y destruir todo lo que el Cañón de Fernández representa, debido al desacato, irrespeto y desviación social de turistas y habitantes.