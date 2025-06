Represión sin límites

Las imágenes que hemos visto en los Ángeles y otras ciudades norteamericanas en los últimos días para desplegar a manifestantes que protestan por las redadas a trabajadores y que son parte de la política represiva del Presidente Trump, nos han conmovido porque afectan a miles de mexicanos que intentan defenderse de la policía, en estos actos desde luego que hay infiltraciones violentas que publicaron en las páginas de la prensa de los Estados Unidos una cantidad considerable de banderas mexicanas para justificar el etiquetismo migratorio de personas indeseables y como signo de peligro para la seguridad nacional. Lo increíble es que estas redadas se realizaron sin un Acuerdo con el Gobernador del Estado. El vendaval de acontecimientos que envuelven las decisiones del Presidente Trump primero, me obligan a dos preguntas ¿nadie puede frenar éstos excesos? y ¿lo aprueban los ciudadanos? Las respuestas son parte del realismo político que ha transformado las relaciones y la diplomacia.

Hoy la Ciudad de los Ángeles símbolo del poderío económico de los Estados Unidos, lugar de recepción y trabajo para migrantes de todo el mundo se ha convertido en la ciudad del caos, del miedo de la tristeza y la desesperación, en síntesis un lugar sujeto a veleidades de quien ejerce el poder. Recurro a la Comedia Humana de Honorato de Balzac, célebre novelista y dramaturgo francés cuya galería de personajes limitados y dependientes recorren con proporción universal el drama de las debilidades y bajezas humanas, de la ambición y la codicia sin límites, cuyo motor son el dinero y el poder, el poder es el señuelo de todas sus acciones, ¿por qué las deportaciones a trabajadores que colaboran con la economía más poderosa? Parafraseando a Claude Leví: "hay sucesos que el ser humano no puede más que leer."

En relación a las recomendaciones de la Presidenta Sheibaum de la Cancillería Mexicana y de los Consulados se han concretado a sugerir la no violencia, el respeto a las autoridades y no firmar documentos en blanco, capitulación riesgosa cuando hay grupos afines a la 4T que expresan lo contrario. Mahatma Gandhi enfrentó el Régimen Colonialista del Imperio Británico con su Movimiento de no violencia, pero fue imposible convertirlo en cultura solidaria, cada crisis política toca caminos diferentes dependiendo de las condiciones del país donde se presente.

Las deportaciones a los migrantes tienen una enorme red de consecuencias que aún no se dimensionan, el costo económico necesariamente habrá de repercutir en los ingresos de varios estados, ya no hay tiempo para las improvisaciones o las verdades a medias, decían los romanos que no hay nada más duro que la ley cuando los hombres deciden que se cumpla, eso es lo que el Presidente Trump les está demostrando a sus seguidores, las redadas, las deportaciones y la violencia no tienen sentido para sus objetivos, hay una coyuntura muy compleja, esos mexicanos fueron a los Estados Unidos para la búsqueda de una vida mejor han trabajado en diferentes actividades gran cantidad de ellos por

Varios años otros son indocumentados, ¿qué lección deja para el futuro semejante complejidad, hay una lista de necesidades para cada mexicano que sea deportado al país ¿estará preparado el Estado Mexicano para hacerle frente a ésta situación con los recursos suficientes y la atención a cada caso como lo prometió la cancillería? decía Ortega y Gasset lo siguiente: "el hombre se siente relativamente tranquilo frente al futuro porque se siente heredero de un pasado magnífico" un pasado que hoy parece alejarse lentamente sin dejar huella.