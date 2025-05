Reportes meteorológicos no preveían la intensidad de las precipitaciones en Piedras Negras

Autoridades de Piedras Negras explicaron que, hasta la mañana del jueves, los reportes meteorológicos no preveían la intensidad de las precipitaciones que se presentaron en Piedras Negras.

Ante la cercanía de eventos al aire libre, aseguraron que se mantendrán atentos a las condiciones climáticas.

Al ser cuestionado sobre las áreas de oportunidad en la gestión antes, durante y después de contingencias como la del jueves; Carlos Jacobo Rodríguez González, presidente municipal de Piedras Negras, reconoció que mayo es un mes complicado en términos climáticos.

"Por ejemplo, ayer en la mañana que me levanté, revisé el pronóstico de los próximos diez días, obviamente preocupado por la Feria, y no había pronóstico en la mañana, según yo, de una lluvia de esta magnitud; no había un pronóstico del 100 por ciento", declaró.