Reportan casos sospechoso de Tos Ferina y tres contactos; descartar dos casos de dengue en Allende: Epidemiólogo

Las autoridades de salud reportan un caso sospechosos de Tos Ferina, el cual está en análisis, además de mantener la vigilancia de tres contactos del paciente, informó el doctor Roberto Belloc Sandoval, epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria 01 con sede en Piedras Negras

Indicó que conforme a los datos de la semana epidemiológica que concluyó, se descartaron dos casos sospechosos de dengue en el municipio de Allende; además de puntualizar que no se registraron casos nuevos que reportar.

"Se continúa en vigilancia de brote activo que tenemos de sarampión. No han salido casos nuevos, ni me han referido sintomáticos, pero seguimos con la vigilancia diaria", fue lo que manifestó el funcionario estatal de salud.

Respecto al dengue, indicó que si bien en todo el estado ha estado a la baja el diagnóstico de dengue, las cuales atribuyó a las acciones que se han implementado en la comunidad; estableciendo que eso no implica que bajen la guardia.

Respecto a la rickettsiosis, siendo este un tema de preocupación estatal, dado que de los 14 casos que se han contabilizado en todo el estado, siete de los pacientes han fallecido; en el caso de la Jurisdicción Sanitaria 01 aseguró que no se han presentado casos, pero continúan con su búsqueda.