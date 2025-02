Reportan a cuatro cachorros que 'tiraron' en el exterior del Estadio Revolución

Esta mañana, amanecieron cuatro cachorros en los jardines exteriores del Estadio Revolución, muy cerca de la taquilla.

Son tres de color negro y uno café. El reporte se hizo en redes sociales, en donde algunas personas aseguran que los tiraron.

"Reportan estos cachorros, son cuatro en total, en los jardines del Estadio Revolución, algunas personas les dejan croquetas, por si alguien los puede ayudar", se lee en una publicación junto a una foto en la que aparecen tres de los cuatro.

Luego de que la imagen empezará a compartirse, otros laguneros comentan que los lomitos no estaban ayer, por lo que reafirman que fueron tirados ahí durante la noche previa.

"Esos cachorros no estaban ahí, siempre paso cuando voy al trabajo y no han estado antes...los fueron a tirar lo más seguro", explica un usuario, mientras que otro confirma que trabaja en frente del estadio y tampoco se hallaban en tal sitio hasta ahora, además de que no se observa que la mamá este por ahí.

Personas piden el apoyo a la comunidad para ayudarlos. Según otras publicaciones, les han llevado algo de comida, pero temen que sean atropellados.