Reportan 76.9 % de casillas instaladas en Proceso electoral de Gómez Palacio

Con corte a las 11 de la mañana de este domingo, se registra un avance del 76.9 por ciento de casillas instaladas para el Proceso Electoral Local 2024-2025 en el municipio de Gómez Palacio.

Jesús González Cortés, presidente del Comité Municipal del IEPC en esta ciudad, informó que lo anterior se traduce en 367 casillas de un total de 477.

Los motivos principales por los cuales no se habían instalado casillas hasta dicha hora es debido a que no se presentaron algunos funcionarios de las Mesas Directivas por lo que se ha estado llamando a las suplencias o a las personas que se encontraban formadas en la fila . “Pero nada que no se pueda solventar”, sostuvo.

Mientras que para el Proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación, el registro es de 209 de 240 a instalarse.

Ambas elecciones se programaron en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde y hasta ahora, se ha observado baja afluencia de votantes en las casillas que se instalaron en los distintos puntos del Municipio.