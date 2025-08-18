Gómez Palacio y Lerdo Elecciones Durango Gómez Palacio Salud

Reporta Contraloría de Lerdo avance del 60% en proceso de entrega-recepción

DIANA GONZÁLEZ

El contralor municipal, Alonzo Villalobos de la Cruz, informó que se registra un avance del 60% en el proceso de Entrega – Recepción, con motivo del cierre de la administración municipal (2022-2025) del alcalde, Homero Martínez, destacando la coordinación con el equipo de la presidenta municipal electa, Susy Torrecillas Salazar.

Villalobos de la Cruz señaló que se mantiene un trabajo ordenado con la coordinadora general del Comité Receptor, Laura Cristina Meraz, con quien se ha logrado una dinámica eficiente en la revisión de las dependencias. Subrayó que previamente se realizaron reuniones con servidores públicos para que actualizaran sus inventarios, lo cual ha permitido que el proceso avance sin contratiempos.

El funcionario explicó que áreas como Tesorería, Obras Públicas, Adquisiciones, así como los organismos descentralizados Sapal y DIF, serán revisadas al final, debido a las operaciones financieras, pagos a proveedores y contratos en curso. Sin embargo, aseguró que la disposición de los equipos de trabajo ha sido positiva, lo que garantiza cumplir con la ley en tiempo y forma.

“El objetivo es concluir el proceso de entrega – recepción de manera transparente y ordenada, a más tardar el 29 de agosto, contando con las actas firmadas por los servidores públicos, mismas que serán parte de la documentación oficial que recibirá la nueva administración”, puntualizó.

El contralor municipal reiteró que este proceso no ha afectado la atención a la ciudadanía, pues todas las dependencias y áreas operativas continúan trabajando en sus horarios habituales y sin descuidar los servicios municipales.


               
               


               

               
               

               
               
               
