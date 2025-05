Reparten agua en pipas por desabasto de agua en Madero tras el colapso de dos pozos

Desde hace aproximadamente doce días se descompusieron dos pozos de agua potable, lo que ha ocasionado desbasto del líquido, reconoció el gerente del Sistema Municipal de Agua Potable (Simas) de Francisco I. Madero, Pablo Azael Chavarria López

Ante esa situación, dijo que se distribuye el líquido apoyados con cuatro pipas y se atienden de 8 a 10 colonias y ejidos diariamente, aunque se prioriza la entrega en escuelas y hospitales.

El gerente del organismo, manifestó que, se trata del pozo Almacén y Alamito, los cuales abastecen prácticamente toda la cabecera municipal pero “tronaron” debido a que no se les dio el mantenimiento adecuado en varios años , incluso dijo que junto con la noria Leal, estaban programados para darles el mantenimiento y a más tardar en el mes de julio tener todos los siete pozos funcionado para cumplir con la demanda del líquido en esta temporada, pero las fallas se registraron antes.

Incluso dijo que, pese a que el año pasado se presupuesto un recurso de casi 9 millones de pesos para hacer las reparaciones necesarias a la red de pozos, lo cual evidentemente no se aplicó, incluso se recibieron las norias vandalizadas

“Nunca se les dio mantenimiento, pues colapsaron, es como todo cuando lo dejas abandonado y hay que decirlo por que se presupuestaron casi 9 millones de pesos para hacerles los trabajos preventivos lo cual permitiría que no se batallara por varios años, pero no se les hizo nada y ahorita vemos los resultados y todo me dicen: ‘te tocó bailar con la más fea’ y pues aquí estamos atendiendo, ya se hizo una programación de toda la semana con las pipas”.