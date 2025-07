Reparan falla de mastógrafo y se reanuda servicio en Hospital General de Torreón

Este miércoles se reanudó el servicio de mastografías en el Hospital General de Torreón, luego de que la empresa proveedora del mastógrafo aplicara la garantía y resolviera la falla que se había presentado en días pasados con una pila UPS, también conocido como Sistema de Alimentación Ininterrumpida.

Carlos Araujo Arche, coordinador de Salud Materna y Reproductiva en la Jurisdicción Sanitaria No. 6 informó que con el mastógrafo en funcionamiento, se atienden a 25 pacientes diarias por jornada. Dijo que a partir de este día, la técnica radióloga Perla Elizabeth Gómez Méndez que se encuentra en el departamento de Imagenología de la clínica, comenzó con la atención a las mujeres que se encontraban en lista de espera. La mastografía es un estudio gratuito y se realiza a mujeres de entre 40 y 69 años de edad sin signos, ni síntomas de cáncer (asintomáticas) y tiene como propósito detectar anormalidades en las mamas, que no se pueden percibir por la observación o la palpación. Los requisitos son acudir sin desodorante, crema, talco, perfume en pecho ni axilas , esto es importante porque la mayoría de dichos productos contienen minerales que no dejan ver con claridad las imágenes de Rayos X.

De enero al 20 de junio de 2025, la Secretaría de Salud de Coahuila notificó 302 casos positivos de mama, de ahí que es importante hacerse las pruebas rutinarias como la mastografía para detectar a tiempo la enfermedad y recibir el tratamiento más avanzado para combatirla.

Si usted desea mayores informes sobre este estudio, puede acudir a las instalaciones del Hospital General, ubicadas a espaldas del Manto de la Virgen o bien, comunicarse al teléfono (871) 711-16-88.