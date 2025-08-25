Coahuila AHMSA Seguridad Pública Monclova Congreso de Coahuila Coahuila

Renuncia Secretario General del PAN en Monclova

SERGIO RODRÍGUEZ

El Secretario General del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en Monclova, Erik Alberto Ramos Treviño, presentó este lunes su renuncia al cargo por motivos personales. En un documento dirigido al pleno del comité, el también licenciado en Derecho comunicó su decisión irrevocable, fundamentada en el artículo 12 de los Estatutos Generales del partido.

Ramos Treviño, quien contaba con representación en la dirigencia municipal panista, precisó que su separación de la secretaría no significa un alejamiento de la vida interna del PAN. Señaló que continuará participando como militante activo dentro de las estructuras partidistas, colaborando en el fortalecimiento de las actividades políticas y sociales del instituto en Monclova.

La misiva redactada y firmada este mismo lunes, no detalla conflictos internos ni diferencias políticas. Únicamente se limita a señalar razones personales como el origen de su decisión.

Continuidad de participación en el PAN

Con la salida de Ramos Treviño, el Comité Directivo Municipal del PAN deberá determinar en próximos días el procedimiento a seguir para cubrir la vacante y garantizar el funcionamiento interno. La renuncia ocurre en un contexto en el que Acción Nacional busca reorganizar sus estructuras rumbo a los procesos políticos locales de 2026.

Fuentes al interior del partido reconocieron la trayectoria de Ramos Treviño y subrayaron que su permanencia como militante ayudará a sostener la unidad dentro de la organización. Asimismo, destacaron que la transición administrativa deberá realizarse con apego a los estatutos.


El documento de renuncia, firmado el 25 de agosto de 2025, concluye con la reiteración de compromiso de Ramos Treviño hacia la militancia panista en Monclova, subrayando que continuará aportando en calidad de integrante activo del partido.


               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx