Renuncia a la Comisión de Turismo de CANACO Monclova

Armando de la Garza Gaytán presentó este jueves su renuncia a la Comisión de Turismo de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Monclova, acusando a la actual administración de ser “tibia” y poco incluyente con sus propios integrantes.

El empresario explicó que la decisión se debió a la falta de representatividad y apertura dentro del consejo directivo, donde considera que las decisiones y reuniones importantes se concentran en un reducido grupo de personas.

“Con mucho dolor y pesar, esta mañana presenté mi renuncia por múltiples razones. Seguimos siendo amigos, pero hay que ser institucionales y velar por quienes representamos”, declaró.

Señaló que la Cámara no ha actuado ante problemáticas como las extorsiones denunciadas en Castaños y Monclova, así como en temas relacionados con el Instituto Mexicano del Seguro Social, dejando a los socios sin respaldo.

Criticó que en reuniones relevantes, como la realizada recientemente en la Presidencia Municipal, solo participen cuatro o cinco integrantes del consejo, sin convocar a la totalidad de los 30 socios que lo integran.

“Es una falta de respeto que los mismos amigos controlen todo. Todos tenemos algo que decir y no se puede excluir a la mayoría”, afirmó De la Garza.

Añadió que muchos socios comparten su inconformidad y que su salida busca evidenciar la necesidad de un consejo más incluyente y representativo para los empresarios de la región.

Pese a su renuncia a la Comisión de Turismo, aseguró que seguirá perteneciendo a la CANACO, ya que recientemente pagó su cuota anual y cree firmemente que la Cámara “es de todos los empresarios, no de unos cuantos”.

Reiteró que su postura no es un ataque personal, sino un llamado para que la administración actual asuma un liderazgo más abierto, transparente y participativo en beneficio de todos los comerciantes afiliados.