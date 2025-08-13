Remesa 'entregada', no extraditada

Muy complacido dijo estar el trumpismo. Prodigó elogios al recibir la segunda remesa de narcos mexicanos. Veintiséis piezas directamente a la vitrina de trofeos de la Casa Blanca. Ningún nombre marcadamente espectacular: algunos apellidos o apodos tuvieron cierta fama y poder hace muchos años, otros formaron parte de estructuras operativas bajo el mando de nombres más reconocidos. Pero todo vale a la hora de entregar haberes a la caja registradora con sede en Washington.

Desde la embajada donde un sombrero texano fue sustituido por una boina verde se envió una "felicitación" a la presidenta Sheinbaum "por su contínua y valiente cooperación en el traslado" de los 26 personajes. Al recordar que a principios del año en curso hubo otra entrega masiva (29 personas, entre ellas Rafael Caro Quintero) tal misión diplomática reconoció el "esfuerzo coordinado (que) representa otro hito significativo en la colaboración entre las fuerzas del orden público de Estados Unidos y México, así como en la alianza entre los presidentes Trump y Sheinbaum".

"Coordinación, colaboración y alianza", aunque nadie sabe cuántas rendiciones más serán necesarias para aplacar o aminorar la voracidad del insaciable Donald. Y, desde luego, tampoco se sabe en lo inmediato si la aportación numérica de delincuentes explícitos implicará el freno temporal de la supuesta cacería inminente (tan promovida por quintacolumnistas en México) de políticos de Morena y aliados, incluso, según eso, de muy elevados niveles.

Tampoco se conoce la fecha en que, en auténtica reciprocidad, soberanías simétricas ha de suponerse, Estados Unidos entregará a México cantidades similares de integrantes de los cárteles gringos, habida cuenta de que los crímenes atribuidos al sur tienen necesaria complicidad con estructuras del norte para que la oferta de estupefacientes satisfaga a plenitud la demanda gringa.

Podría considerarse que si Estados Unidos no entrega cuotas proporcionales de narcotraficantes a México es porque este país no solicita al primero la extradición de sus criminales espejo. Pero la legalidad, los tratados de extradición, no son freno, según se ha visto ya en las dos entregas masivas de mexicanos, que no han cumplido con los juicios de extradición en curso sino que han sido expulsados ("entregados", según el lenguaje elegido por el gobierno claudista, neohabla que no tiene asidero jurídico alguno, aunque se ha pretendido usar como coartada la ley de seguridad nacional).

A propósito de Gertz (pronúnciese Margolis), ayer anunció dicho fiscal que apelará la liberación de Israel Vallarta, luego que una jueza federal consideró que durante diecinueve años y casi ocho meses las fiscalías y procuradurías correspondientes no pudieron probar las acusaciones del caso. La sentencia absolutoria detalló las omisiones, pifias e irresponsabilidad de la propia Fiscalía General de la República, que tal vez necesite otros 19 años para seguir intentando aportar pruebas contundentes de culpabilidad.

Mariana Boy, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no acudió a la cita con miembros de las comunidades afectadas por una planta de amoniaco en construcción en la Bahía de Ohuira, Sinaloa. Un problema derivado de los retrasos y cancelaciones de vuelos por lluvias intensas en la Ciudad de México, se dijo. Otros servidores públicos federales, encabezados por Jaime Vázquez Bracho, enviado por la secretaria del medio ambiente, Alicia Bárcena, si llegaron y recorrieron la zona, acompañados de representantes del movimiento "¡Aquí, no!".

En comunicado oficial, se aseguró que "por instrucción" de Bárcena "las autoridades se comprometieron a revisar los expedientes y litigios mencionados y apegarse a los principios de transparencia y rendicio´n de cuentas que promueve la Poli´tica Ecolo´gica y Ambiental Humanista del Gobierno de Me´xico". Ya se verá. ¡Hasta mañana!